Отец троих детей инсценировал свою смерть: каков был его хитроумный план (фото)

Мужчина из штата Висконсин, США, считавшийся пропавшим без вести с августа после того, как поплыл на байдарке по озеру, недавно признался, что инсценировал свою смерть и переехал в Восточную Европу.

Об этом сообщает Oddity Central.

12 августа покой городка Уотертаун был нарушен исчезновением Райана Боргвардта, 44-летнего мужчины и отца троих детей. Боргвардт отправился в короткое путешествие на байдарке на Грин-Лейк, но пропал без вести, а во время экстренных поисков его опрокинутый каяк нашли на озере, а автомобиль и прицеп – в соседнем парке, что позволило предположить, что он упал в озеро и утонул.

Через день местные рыбаки нашли удочку Райана, а затем коробку с его вещами. Все указывало на то, что Боргвардт погиб случайно, но однажды во время расследования местные правоохранители нашли доказательства того, что Райан пересек границу Канады, а пограничная служба подтвердила, что они действительно проверили его паспорт через день после исчезновения. Именно эта находка привела к раскрытию тщательно продуманного плана мужчины инсценировать свою смерть и оставить семью в беде.

"Великолепные новости: Мы знаем, что он жив и здоров", — заявил шериф округа Грин-Лейк Марк Подолл на пресс-конференции в начале этого месяца. "Плохая новость заключается в том, что мы не знаем, где именно находится Райан, и он еще не решил вернуться домой".

Следователи вышли на связь с 44-летним мужчиной 11 ноября и, как сообщается, поддерживают с ним контакт с тех пор. Он признался, что инсценировал свою смерть, чтобы замести следы, детально описав каждый шаг своего тщательно продуманного плана, но так и не смог объяснить, почему нанес травмы своей жене и трем детям. По словам шерифа Подолла, "у него просто были личные дела, и он считал, что так будет правильно", но некоторые источники новостей с тех пор предполагают, что он до безумия влюбился в другую женщину и сбежал с ней.

Райан Боргвардт / Фото: скриншот с видео

"Добрый вечер, это Райан Боргвардт, сегодня 11 ноября, по вашему времени примерно 10 утра. Я в своей квартире", — сказал он во время недавней пресс-конференции. "Я в безопасности, без проблем. Надеюсь, это сработает".

Райан рассказал следователям, что спланировал каждую деталь своего плана за несколько месяцев до его выполнения. Он спрятал электровелосипед у лодочного причала на Грин-Лейк, а затем выплыл на воду на каяке и детской надувной лодке. Затем он перевернул каяк и выбросил свой телефон в воду, а на надувной лодке поплыл обратно к берегу. Затем он проехал на велосипеде 128 км ночью в Мэдисон, где сел на автобус в Детройт. В конце концов, он пересек границу Канады, где по новому паспорту сел на рейс в Европу. Следователи все еще проверяют его рассказ, но пока что большая ее часть подтверждается.

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Власти утверждают, что перед исчезновением Боргвардт сменил жесткий диск в своем компьютере и стер историю поисковых запросов. Он также оформил полис страхования жизни на сумму 375 000 долларов, который, по словам Подолла, должен помочь его семье, перевел средства на зарубежный счет, изменил электронную почту и общался с женщиной в Узбекистане. Следователи смогли связаться с Боргвардтом через русскоязычную женщину, хотя им еще предстоит проверить, это ли та женщина, с которой он разговаривал перед исчезновением.

"В наших сообщениях мы выражаем важность его решения вернуться домой и убрать беспорядок, который он создал", — сказал шериф Подолл, добавив, что Боргвардт выразил сожаление по поводу своих действий. Он осознает, что заставил свою семью пройти через ад и что он стоил властям США десятки тысяч долларов ресурсов и человеко-часов, но в свою защиту он сказал, что верил, что поиски его тела прекратятся в течение двух недель после его исчезновения.

"Он выразил опасение, что если он вернется, ему будет тяжело жить и никто его не примет. Но община уже заявляла, что готова простить", — сказал журналистам шериф, добавив, что пытался убедить его вернуться к детям. "Близится Рождество, и какой лучший подарок он мог бы сделать своим детям, чем встретить Рождество вместе с ними".

Напомним, летом американец инсценировал свою смерть, чтобы не платить $100 000 алиментов. Стало известно, как наказали "папу года".

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