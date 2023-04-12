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Отец убил сына из-за жареной курицы: что возмутило мужчину

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1680
Время на прочтение
1 мин
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Отец убил сына из-за жареной курицы: что возмутило мужчину

Фото: pixabay.com

Отец был арестован с поличным.

В Индии отец из-за курицы палкой забил до смерти 32-летнего сына. Его разозлило то, что мужчина возмутился, что ему не оставили пищи.

Об этом пишет hindustantimes.com.

Инцидент произошел в Гуттигаре в округе Суллиа Талук, штат Карнатака. Отец не разрешил своему сыну съесть курицу, а когда тот возмутился – до смерти избил его палкой.

Сообщается, что отец сам все съел. На место трагедии вызвали полицию и арестовали подозреваемого в убийстве родного сына.

У покойного остались жена и двое детей.

Напомним, в Индии полиция Ассаму (штат на востоке страны) арестовала пятерых человек за убийство, которое произошло возле храма Камахья в Гувахати в 2019 году. Тогда обезглавили 64-летнюю женщину Шанти Шоу во время праздника Амбубачи Мэла.

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Дата публикации
Просмотры
1680
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