Отец убил сына из-за жареной курицы: что возмутило мужчину

В Индии отец из-за курицы палкой забил до смерти 32-летнего сына. Его разозлило то, что мужчина возмутился, что ему не оставили пищи.

Об этом пишет hindustantimes.com.

Инцидент произошел в Гуттигаре в округе Суллиа Талук, штат Карнатака. Отец не разрешил своему сыну съесть курицу, а когда тот возмутился – до смерти избил его палкой.

Сообщается, что отец сам все съел. На место трагедии вызвали полицию и арестовали подозреваемого в убийстве родного сына.

У покойного остались жена и двое детей.

Напомним, в Индии полиция Ассаму (штат на востоке страны) арестовала пятерых человек за убийство, которое произошло возле храма Камахья в Гувахати в 2019 году. Тогда обезглавили 64-летнюю женщину Шанти Шоу во время праздника Амбубачи Мэла.

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