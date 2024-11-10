Отец заподозрил, что "слишком красивая" дочь не его: это закончилось разоблачением ужасной ошибки

Мужчина во Вьетнаме, у которого возникли подозрения из-за того, что его красивая дочь не была похожа ни на него, ни на жену, решил провести ДНК-тест, подтвердивший, что он не является ее биологическим отцом.

Об этом пишет SCMP.

Хотя его жена отрицала измену и даже ушла из дома, правда наконец-то выплыла на поверхность после того, как их дочь сменила школу и познакомилась с другой девочкой, рожденной в тот же день, что и она.

Мужчина, имя которого не разглашается, переехал в Хошимин на заработки вместе с женой по фамилии Хонг и их дочерью, названной Лан, которой в то время было всего три года.

Однако, когда Лан превратилась в подростка и становилась все красивее, он заметил, что у нее нет ни сходства ни с ним, ни с его женой.

Подозрения побудили его провести тест ДНК, подтвердивший, что Лан не является его биологической дочерью. Это откровение заставило его удалиться и охладиться к жене и дочери, и он часто приходил домой пьяным.

Однажды ночью, напившись, он показал жене результаты ДНК-теста и обвинил ее в измене. Однако Хонг отрицала обвинения и в конце концов переехала с дочерью в Ханой. Этот переезд заставил Лан сменить школу, что неожиданно открыло правду.

В новой школе Лан быстро подружилась с одноклассницей, родившейся в тот же день и в том же роддоме, что и она. Их связь даже привела к общему дню рождения, организованному матерью подружки. Однако на вечеринке мама подружки была в шоке, увидев Лан, ведь девочка имела поразительное сходство с ее младшей сестрой.

Под влиянием этой находки и по просьбе семьи девочки Хонг согласилась на тест ДНК, который подтвердил, что двух девочек поменяли местами после рождения, вероятно, из-за путаницы персонала больницы.

Теперь обе семьи регулярно проводят время вместе и достигли консенсуса по поводу того, чтобы раскрыть правду девочкам, когда придет время.

Не сообщается, будут ли они подавать в суд на больницу.

Напомним, китаянка оказалась на грани развода после рождения темнокожего сына. Ее муж озадачен и требует сделать тест на отцовство в то время как женщина утверждает, что никогда не имела сексуальных отношений с африканцем.

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