Отец купил сыну осьминога: подарок обернулся трагедией

Осьминог Терренс

Отец девятилетнего мальчика осуществил мечту сына, купив ему осьминога, но финал этой истории оказался трагическим. Мужчина рассказал, почему экзотический любимец — это худшая идея для домашнего содержания.

Об этом пишет Lad Bible.

В октябре 2023 года доктор Камерон Клиффорд решил осуществить заветное желание своего сына и сделал ему необычный подарок на девятый день рождения — осьминога. Мальчик, который с детства увлекался этими морскими существами, получил желанного «друга».

Беременная самка осьминога

Сына зовут Кал, и он назвал нового любимца Терренсом, поскольку семья была убеждена, что это самец. Но впоследствии выяснилось, что они ошибались: Терренс оказался самкой, к тому же беременной.

Вскоре после переезда в семейный дом осьминог отложила примерно 50 яиц. Кал хорошо знал, что для самок осьминогов этот процесс означает приближение конца жизни, и это осознание стало для него очень болезненным.

В тот же период доктор Клиффорд начал делиться семейной историей в TikTok. Его предыдущие сообщения уже вызвали интерес у близких, поэтому он решил расширить аудиторию. Результат не заставил себя ждать — история семьи стала вирусной, а за обновлениями начали следить миллионы пользователей.

В апреле 2024 года Терренс умерла. Семья опубликовала видео, где показала прощание с любимицей и ее похороны. Впоследствии активность на странице начала спадать, а последнее сообщение сообщало, что выжившие осьминоги уже подросли и должны переехать в аквариумы в июле 2024 года.

Трагический конец истории с осьминогами

Исчезновение Клиффордов из соцсетей вызвало немало вопросов о дальнейшей судьбе малышей. Окончательную точку в этой истории доктор Клиффорд поставил в апреле 2025 года. И развязка оказалась трагической. В интервью мужчина признался, что причиной его ухода из TikTok стала смерть всех детенышей.

«Давление, связанное с необходимостью сохранить жизнь малышам, было просто удушающим», — отметил Клиффорд, добавив, что последний осьминожек погиб в августе 2024 года. Не зная, как донести эту новость до тысяч подписчиков, он просто удалил приложение.

Все потомки Терренс в конце концов умерли после ее смерти

Подытоживая опыт содержания осьминога, который оказался для семьи чрезвычайно дорогим и эмоционально изнурительным, Камерон обратился к другим с предостережением.

«Думаю, очевидный урок в том, что это плохие домашние питомцы. Они недолговечны, недешевы и совсем не просты в уходе. В то же время они невероятные создания — с характером и высоким интеллектом», — рассказал мужчина.

Судя по всему, традиционные коты и собаки остаются значительно более безопасным выбором для дома.

К слову, британский турист на Филиппинах едва не погиб, приняв смертельно опасного синекольцевого осьминога за безопасного малыша. Мужчина снимал видео с моллюском на руках и только после комментариев в Instagram узнал, что держал существо, чей яд в тысячу раз сильнее цианида. Эксперты отмечают, что туристу невероятно повезло остаться живым, ведь эти морские обитатели кусают при малейшем ощущении угрозы.