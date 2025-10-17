Отец с дипломом не смог решить задачу третьеклассника: правильный ответ ошеломила Сеть

Задача

Отец-бизнесмен из Техаса столкнулся с неожиданной проблемой, когда не смог решить школьную задачу. Он пытался помочь своему ребенку с математикой для третьего класса, однако совершил ошибки в исполнении. Когда учитель обозначил ошибки в домашнем задании по округлению чисел, отец был озадачен, поскольку считал ответы своего ребенка правильными.

Об этом пишет Newsweek.

Не желая выглядеть некомпетентным перед учителем, отец обратился на Reddit с вопросом: Может ли кто-то объяснить, что не так? Он отметил, что он имеет степень бакалавра и не считает себя слабым в математике.

Пример по математике.

Дискуссия на Reddit лишь усугубила путаницу. Пользователи обнаружили, что исправления учителя противоречат логике округления: в некоторых случаях округление, которое было неправильным, не соответствовало правильному округлению в другом примере.

Найденный позже ключ к ответам не прояснил ситуацию. Поскольку сам содержал ошибки: три примера округлялись до сотен, а один — только до десятков. Общий вывод был следующим: проблема либо в ошибке в учебнике, либо в некачественном программном обеспечении, генерировавшем задачу.

Правильный ответ к задаче.

Хотя Марти так и не получил удовлетворительного объяснения задачи, он отметил важность качественной проверки учебных материалов. Также добавил, что учителя и так работают в сложных условиях.

