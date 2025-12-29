Отказ от донорства: муж судился с женой после трансплантации

Трансплантация / © Freepik

В Южной Корее мужчина подал иск против собственной жены, обвинив ее в «злостном оставлении» после того, как она отказалась стать донором части печени, что могло спасти ему жизнь.

Об этом пишет Oddity Central.

Супруги, обоим за 30, на тот момент состояли в браке в течение трех лет. Они воспитывали двух малолетних детей и вели спокойную семейную жизнь, которая резко изменилась прошлой зимой. Тогда мужчине диагностировали редкое заболевание — первичный билиарный цирроз печени. Врачи предупредили, что без трансплантации ему осталось жить около года.

После включения в список ожидания пересадки мужчина получал полную поддержку со стороны родителей, которые финансировали лечение, а также уход и заботу жены, которая все это время оставалась рядом. Однако без донорской печени его состояние продолжало ухудшаться.

Ситуация изменилась, когда врачи установили, что жена пациента имеет более 95% совместимости HLA, что делало ее почти идеальным донором. Однако вместо ожидаемого согласия женщина сообщила врачам и семье мужчины, что не может согласиться на операцию из-за "патологического страха перед иглами и острыми предметами".

Это решение повлекло за собой резкую реакцию со стороны мужа и его родителей. Мужчина высмеивал ее страхи, заявляя, что она фактически желает ему смерти. Родственники также давили на женщину, спрашивая, хочет ли она оставить своих детей без отца, хотя имеет возможность спасти его жизнь.

В конце концов, ситуацию спасло появление донора с диагностированной смертью мозга. Мужу успешно провели трансплантацию печени, и он начал выздоравливать. Однако после стабилизации состояния история получила неожиданное продолжение.

Муж решил проверить правдивость заявленной фобии жены и выяснил, что ранее она без осложнений перенесла аппендэктомию и неоднократно сдавала анализы крови. После этого женщина призналась, что настоящей причиной отказа был страх возможных осложнений из-за операции, которые могли оставить их детей без матери.

Такое объяснение не убедило мужчину. Он подал в суд, обвинив супругу в «преступном оставлении» и невыполнении супружеских обязанностей.

Дело вызвало оживленное обсуждение в южнокорейских социальных сетях. Однако суд принял сторону женщины, отметив, что донорство органов является личным решением, связанным с физической автономией человека, и не может рассматриваться как обязанность — даже в браке. Суд также признал, что отказ был обоснован заботой женщины о безопасности и благополучии детей.

Супруги в конце концов пришли к соглашению о разводе. Заботу о двух детях оставили матери, в то же время она согласилась оказывать бывшему мужу финансовую поддержку на период его восстановления после трансплантации.

