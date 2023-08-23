Отказались платить по 1500 долларов: невеста отменила свадьбу из-за "скупых друзей" (фото)

Недовольная женщина отменила свадьбу после того, как ее гости отказались платить по 1500 долларов каждый.

Невеста Сьюзан хотела устроить вечеринку стоимостью 60 тысяч долларов, но у нее было всего 15 тысяч. Когда она вовсю пыталась оплатить счет, ей пришлось отказаться от свадьбы.

В резком сообщении на Facebook она обвинила своих друзей и семью в том, что они разрушили ее свадьбу и отношения.

"Все, что мы просили, это небольшая помощь от наших друзей. Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без должного финансирования? Мы попросили с каждого гостя всего около 1500 долларов. Мы поговорили с несколькими людьми, которые даже пообещали нам больше, чтобы наша мечта осуществилась. Моя подружка невесты пообещала внести 5000 долларов вместе со своими услугами по планированию, семья моего бывшего предложила внести 3000 долларов, поэтому наша просьба о 1500 долларов для всех остальных гостей не была чем-то необычной. Если вы не смогли внести свой вклад, значит, вас не пригласили на нашу эксклюзивную свадьбу. Это вечеринка, которая бывает раз", - заявила она.

Скриншот: Mumsnet

Скриншот: Mumsnet

В результате, всего восемь гостей ответили на приглашение.

"Мы были в ярости", – написала она. "Что еще хуже, семья моего бывшего отозвала свое предложение. Неожиданно еще больше людей отказались, в том числе моя лучшая подруга детства. Я была так шокирована и плакала".

Затем ее партнер предложил пожениться в Лас-Вегасе, но Сьюзен быстро отвергла эту идею, заявив, что хочет побыть "Кардашян" в этот день и устроить роскошную церемонию.

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Она также разгневалась на него за то, что он сплетничал о ней за ее спиной, называя "заносной с*кой".

Так что невеста отменила свадьбу, но никому не вернула долг. Она сказала, что оставила деньги на случай "эмоционального стресса".

Сьюзан также добавила, что теперь она отрезает всех и живет самостоятельно.

Сообщение женщины привлекло большое внимание пользователей: "Ты с ума сошла, Сьюзен", "Этот парень уклонился от самой большой пули в своей жизни что ли?", "Там, где я живу, очень часто просят денег вместо подарков, но я обычно даю 100–250 долларов, если это очень близкий друг", "Это редкая и прекрасная вещь, когда кто-то рассказывает свою версию истории, а при этом выглядит бессмысленно".

Напомним, невеста объявила о разводе через день после свадьбы из-за выходки своего новоиспеченного мужа. Она заявила, что возлюбленный испортил их праздник.

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