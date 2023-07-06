Откажитесь от этих трех цветов: что нельзя одевать гостям на свадьбу

Летом продолжается сезон свадеб и остро стоит вопрос, что же одеть, если вас пригласили на торжественное событие. Важно помнить, что существует определенный дресс-код. Что одеть гостье на свадьбу и каких цветов следует избегать?

Если в приглашении не указано иное, гостям запрещено появляться в платьях красного, черного или белого цвета. Этому простое и логическое объяснение.

Почему нельзя одевать белое платье на свадьбу

Традиционно белый – это цвет невесты. Поэтому никто другой не имеет права появляться в таком или близком оттенке на свадьбу. Это не просто дурной вкус. Такой жест может быть расценен невестой как оскорбление.

Конечно существуют разные дресс-коды для свадеб. К примеру, невеста может выбрать черное свадебное платье. Хотя такой выбор неожидан, он бывает довольно часто. Как правило, тогда дресс-код для гостей немного меняется. Например, молодожены могут предложить гостям прийти в белой или молочной цветовой гамме.

Черный — почему не стоит выбирать

Он считается цветом траура. Хотя для большинства торжеств черное платье может быть уместным, для свадьбы оно не подходит. Вы будто показываете молодоженам, что недовольны их союзом. И ваш образ не спасут цветные акценты или аксессуары.

Хотя, конечно, если в приглашении говорится об особом дресс-коде, который сегодня часто выбирают невесты для гостей, стоит обратить внимание на это требование. Нередко бывает дресс-код all-black, требующий от гостей одеть одежду черного цвета. Конечно, такая свадьба будет выглядеть лаконично, стильно и довольно минималистично.

Красное платье – табу

Это очень яркий цвет. Если девушка выбирает его для свадьбы подруги или знакомой, она словно хочет омрачить невесту. Даже если в уме такого не было, со стороны может показаться, что вы добивались именно этого. Дело в том, что глаз прежде всего воспринимает яркие цвета, поэтому все взгляды будут прикованы к вам, а не к невесте.

Гостья на свадьбу должна избегать непредсказуемого внимания со стороны других людей и фотографа, ведь этот день принадлежит молодоженам. Помните, что основная задача вашего образа не испортить, а создать особый праздник для невесты и жениха.

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