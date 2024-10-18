Открыта 100-летняя капсула времени с инструкцией: что было внутри (видео)

Национальный музей и мемориал Первой мировой войны в Канзас-Сити, штат Миссури, США, открыл 100-летнюю капсулу времени, содержащую предметы, в том числе газеты и письмо 30-го президента Калвина Кулиджа.

Об этом пишет UPI.

Капсула времени была замурована в музейной Мемориальной башне Свободы в 1924 году с инструкцией открыть контейнер через 100 лет. Капсула времени напоминала об открытии мемориала.

Музей извлек капсулу времени из памятника летом, и этот процесс был усложнен толстым слоем известняка и бетона. По словам чиновников, изъятие также осложнялось наличием нитратной пленки в контейнере, которая, как известно, легковоспламеняющаяся.

Содержимое капсулы времени было раскрыто во время церемонии в среду, 16 октября. Среди предметов были копия Конституции США, газеты, Библия и копия объявления войны США с апреля в 1917 году.

В коробке также были письма от президента Калвина Кулиджа и нескольких командиров союзников, присутствовавших на церемонии закладки Мемориала Свободы в 1921 году.

Капсула времени также содержала типографскую форму от 1 ноября 1921 года из газеты Kansas City Star.

Медная коробка содержала несколько выгравированных подписей людей, которых официальные лица не смогли идентифицировать, но считается, что они являлись членами команды, собиравшей капсулу времени.

Напомним, во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности. Послание от коллеги из 19 века стало неожиданностью для археологов.

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