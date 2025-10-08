Открыта самая большая в мире фабрика комаров: где она расположена и как работает

Комары / © Associated Press

В рамках борьбы с распространением лихорадки Денге в Бразилии недавно открыли самую большую в мире фабрику по размножению комаров, способную производить до 190 миллионов крылатых кровопийц в неделю.

Об этом пишет Oddity Central.

Расположенная в Кампинасе, бразильском штате Сан-Паулу, крупнейшая в мире фабрика по производству комаров — это помещение площадью 1300 квадратных метров, где персонал без устали работает над тем, чтобы почти 200 миллионов комаров достигли зрелости перед тем, как быть выпущенными на свободу для размножения. Это часть хорошо задокументированного процесса предотвращения распространения лихорадки Денге.

На этапе размножения комары Aedes aegypti, выведенные на огромной фабрике, заражаются бактерией Wolbachia, не позволяющей вирусу Денге развиваться в их организме и, соответственно, передаваться человеку. Кроме того, когда они размножаются, бактерия передается их потомкам.

Производство комаров на фабрике Campinas начинается с тысячи лотков, наполненных водой с регулируемой температурой, где развиваются личинки. Когда они становятся комарами, их переносят в клетки, где кормят любимой пищей: для самцов — сахаристым раствором, вылитым на ватные шарики, а для самок — кровью животных, которую подают в мешочках, имитирующих текстуру человеческой кожи. Комары проводят в клетках четыре недели, за это время они размножаются и откладывают яйца в лотки, расположенные на дне клетки.

Метод Вольбахии уже успешно применяется в других частях света, но Бразилия надеется использовать его в масштабах, никогда не достигнутых ранее. Это необходимо, поскольку ситуация с заболеваемостью лихорадкой Денге ухудшается с каждым годом. В 2024-м южноамериканская страна пережила худшую вспышку лихорадки Денге в истории, на которую приходится более 80% всех зарегистрированных случаев инфицирования в мире.

Самая крупная в мире фабрика по производству комаров способна производить до 190 миллионов комаров в неделю, чего достаточно для обеспечения населения в 100 миллионов человек в течение года.

