Открытка с загадочным посланием пришла по адресу через 121 год – фото

Почтовая открытка прибыла к месту назначения в Уэльсе через 121 год после даты на почтовом штемпеле.

Об этом сообщает Wales Online.

Представители банка Swansea сообщили в социальных сетях, что открытка прибыла по адресу Крейдок-стрит вместе с остальной почтой в пятницу, 16 августа.

Открытка была адресована Лидии Дэвис, которая, по предположению сотрудников, возможно, жила по этому адресу, когда это был дом, а не банк.

"Адрес верный, мы все еще расположены на улице Крейдок, 11 (и 12), но это на 121 год позже, чем ожидалось", — сказал Генри Дарби, сотрудник банка по маркетингу и коммуникациям. "Это дико, на самом деле. Немного жутко. На самой марке изображен король Эдуард, то есть он был королем с 1901 по 1910 год".

Открытка / Фото: facebook.com/SwanseaBS

Дарби сказал, что большая часть открытки сейчас нечитаема, но на почтовом штемпеле стоит дата 3 августа 1903 года.

Пресс-секретарь Королевской почты сказала, что история позднего прибытия открытки неизвестна.

"Вполне вероятно, что эта открытка была возвращена в нашу систему, а не потерялась на почте более века назад. Когда отправка находится в нашей системе, мы обязаны доставить ее по правильному адресу", — сказала она.

Напомним, ранее женщина нашла на пляже бутылку с посланием времен Второй мировой войны. Письмо датировано 4 марта 1945 года.

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