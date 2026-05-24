Открыто самый высокий в мире горизонтальный небоскреб на высоте 250 м над землей: где он построен

В городе Чунцин, Китай, реализовали один из самых амбициозных архитектурных проектов современности — гигантский горизонтальный небоскреб The Crystal, расположенный на высоте 250 метров над землей.

Как передает Oddity Central, необычная конструкция простирается на 300 метров и объединяет сразу четыре вертикальных башни. Благодаря этому The Crystal считается самым большим и высоким горизонтальным небоскребом в мире.

Здание построили в одном из самых густонаселенных районов Чунцина – на слиянии рек Янцзы и Цзялин.

Хотя концепция «воздушных мостов» между небоскребами уже использовалась ранее, например, в сингапурском Marina Bay Sands или пекинском комплексе Link Hybrid, The Crystal значительно превзошел предыдущие проекты по масштабам.

Небоскреб The Crystal / Фото: Wikimedia Commons/Junyi Lou

Проект реализовала азиатская девелоперская компания CapitaLand. Примерная стоимость строительства составила около 1,1 миллиарда долларов.

Для наружной облицовки сооружения использовали около 3 тысяч стеклянных панелей и около 5 тысяч алюминиевых элементов.

Сам горизонтальный небоскреб содержит семь больших секций. Часть конструкций собрали на земле, после чего с помощью гидравлических систем подняли на высоту 250 метров для финального монтажа.

Стальной каркас The Crystal весит примерно 12 тысяч тонн – почти столько же, как и Эйфелева башня.

Помимо архитектурной уникальности The Crystal также выполняет функцию жилого и развлекательного пространства. Внутри расположены рестораны, бары, приватный клуб, сады на крыше и два бассейна с эффектом бесконечности.

Одной из главных туристических достопримечательностей стала смотровая площадка Exploration Deck со стеклянным полом площадью 1500 квадратных метров, с которой открывается панорамный вид на город.

