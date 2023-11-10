Открывает замки и вибрирует рукой: женщина вставила в тело 52 технологических имплантата (фото)

В течение десятилетий врачи внедряли кардиостимуляторы, шунтирующие системы и тазобедренные имплантаты в тела своих пациентов. Но одной женщине из Техачапи, Калифорния, в тело были вставлены совсем другие виды имплантатов.

Имея в своем теле 52 имплантата, Анастасия Синн является рекордсменкой по количеству самых технологичных имплантатов в организме (среди женщин). Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Среди них самый большой магнит, когда-то имплантированный человеку, а также магнит, передающий звук, вживленный в ее ухо.

Около половины имплантатов составляют микрочипы, которые она программирует для того, чтобы дать себе обостренные чувства и способности, такие как открывание замков и включение компьютеров.

Анастасия Синн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасию впервые заинтересовала эта идея, потому что ей нравилась возможность программировать чипы с помощью своего телефона.

"Моя дочь сначала спросила, может ли она получить имплантат микрочипа, чтобы разблокировать свой компьютер как девушка-геймер, которую она увидела в Интернете, и я ответила: "Нет, лучше позволь мне сделать это сначала, чтобы я могла убедиться, что это безопасно", — сказала она. "Я это сделала, и это было только первое из многих дальнейших событий".

Каждая из ее модификаций осуществлялась хирургическим путем медсестрой и подпольным хирургом "сделай сам". Около половины имплантатов Анастасии было установлено толстой иглой для подкожных инъекций и поршня. Остальные вставляли скальпелем, после чего кожу зашивали.

"После имплантации вы должны следить за ними, чтобы убедиться, что они не портятся и не ломаются, а если это происходит, их придется вытащить", – сказала она.

Женщина вставила в свое тело 52 имплантата / Фото: nypost.com

Фактически Анастасия говорит, что именно по этой причине ей пришлось заменить многие имплантаты на протяжении многих лет.

Имплантаты женщины способны делать ее магнитной. Она говорит, что ее левая рука дает ей шестое чутье, и она может ощущать провода под напряжением за стеной и определять, получает ли питание трансформатор или блок питания.

"Я могу сказать вам, если ваша микроволновка излучает слишком много радиации. Моя рука вибрирует", — сказала она. "Имплантаты также позволяют мне превратить руку в динамик".

Анастасия Синн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасия имеет в ушах магниты, работающие таким же образом. Она может слышать внутри своей головы с помощью медной проволоки, приемника Bluetooth и магнитов, имплантированных в ее собственные уши.

Ее имплантаты также позволяют ей выполнять магические трюки и увековечить память о своих любимых занятиях и покойном муже.

"Чип на моем сердце при сканировании сыграет нашу свадьбу", — сказала Анастасия. "Тот, что на моем левом запястье, звонит моей дочери, а тот, что на правом запястье, звонит моему мужу".

Она почтила память своего покойного мужчины микрочипом на сердце / Фото: guinnessworldrecords.com

Хотя Анастасия удовлетворена своим решением стать человеком-киборгом, ее имплантаты создают некоторые проблемы. Женщина не может пройти МРТ и сталкивается с другими помехами, такими как необходимость время от времени снимать и проверять имплантаты через экспериментальное покрытие. Деградация покрытий имплантата может подвергнуть Анастасию воздействию токсичных элементов печатных плат, медной проволоки и неодима.

"Если я обнаружу, что у меня какое-то заболевание, нуждающееся в регулярных МРТ, мне обязательно выдернут все имплантаты", — сказала она. "Это разбило бы мне сердце, потому что теперь они часть меня".

Анастасия говорит, что благодаря магнитной руке ей никогда не придется беспокоиться о том, чтобы подобрать шпильки с пола.

"Найти подкладку для чьей-то потерянной серьги в течение многих лет тоже было очень полезно".

Женщина вставила в свое тело 52 имплантата / Фото: nypost.com

Анастасия также ценит возможность автоматически открывать входную дверь и наслаждается ощущением магнитных полей.

"Кроме того, это действительно удивительно — показывать людям, как я могу превратить свою руку в динамик", — сказала она. "Однажды у меня в ноге был компьютер, в который люди могли войти и пообщаться из открытого интерфейса чата. Однако он перегрелся и сломался, и мне пришлось его снять".

Ей нравится реакция людей, понимающих, на что способно ее тело.

"Реакция, которую я получаю, одновременно хорошая и загадочная", – сказала она. "Некоторые люди думают, что я одна из самых крутых людей, которых они когда-либо встречали, а другие думают, что я сумасшедшая".

Женщина вставила в свое тело 52 имплантата / Фото: nypost.com

В дальнейшем Анастасия хотела бы добавить в свой список дополнительные имплантаты. Ей вырвали все зубы, пытаясь улучшить улыбку, и она собиралась сделать протезы киборгов, которые она могла бы вынимать. Однако план провалился, когда врач не смог до конца понять, чего она хочет.

"Я осталась без зубов в течение шести месяцев, что привело к изменению формы нижней части лица и дальнейшему ряду проблем", — сказала Анастасия. "Я отказалась от желания делать протезы для киборгов".

Анастасия также хотела бы перестроить свой предыдущий ножной компьютер в нечто, в котором есть сканер ближней связи, чтобы она могла помещать метки NFC в игральные карты и проводить ими по ноге, чтобы читать их с закрытыми глазами.

"Компьютер сканировал бы карту и знал, что это дама червей, отправлял эту информацию на мой телефон через Bluetooth, который затем отправлял эту информацию на накладную головку Bluetooth, которая вызывала бы вибрацию магнитов в моих ушах", — сказала она. "По сути, это позволило бы моим ножным компьютерам и ушным магнитам общаться друг с другом движением карты".

Женщина вставила в свое тело 52 имплантата / Фото: nypost.com

Однако у Анастасии возникли проблемы с воплощением этой мечты в реальность из-за заряда аккумулятора. Литиевые батареи смертельны, и она не хочет, чтобы их имплантировали в ее тело. Она также говорит, что технологические имплантаты могут быть болезненными и некоторые из них болят в течение нескольких месяцев, пока ее тело не привыкнет к давлению.

Другие, однако, не видны, когда они находятся внутри.

"На днях я повредила большой палец и переживала, что разбила один из стеклянных имплантатов, но он выжил", — рассказала Анастасия. "У меня тоже были магниты в мемориальном имплантате из праха моего мужа, но они расшатались, так что моя рука фактически тряслась, и мне пришлось их заменить".

Анастасия Синн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасия узнала, что стала обладательницей титула Книги рекордов Гиннеса, на съемках итальянского телешоу Lo Show dei Record.

"Я была так взволнована, кажется, я прыгала как школьница", — сказала она. "Я знаю, что я самая имплантированная женщина, но я также знаю, что я самый имплантированный человек".

Она призывает тех, кто хочет иметь собственные технологические имплантаты, убедиться, что у них хорошее здоровье. Анастасия говорит, что вы должны быть готовы к хирургическим вмешательствам, иглам и скальпелям и должны осознавать свое тело и знать, на что обращать внимание, чтобы убедиться, что имплантаты не выходят из строя.

Она говорит, что микрочипы – отличная отправная точка, поскольку их можно имплантировать неглубоко, чтобы при необходимости их можно было легко удалить.

Анастасия Синн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасия также хотела бы впоследствии добиться дополнительного рекордного титула.

"Я думаю, что попасть в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество операций по удалению за один день было бы неплохо, но, возможно, это могла бы сделать только я", — сказала она.

Напомним, биохакер-миллиардер Джонсон заявил, что омолодил свой пенис на 15 лет, применив шок-терапию. Он каждую ночь носит на половом члене небольшое устройство и проходит ударно-волновую терапию.

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