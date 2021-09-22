Открывали с оркестром неделю назад: в России новую дорогу размыло дождями

Куски асфальта провалились в землю. Размыло одну полосу движения транспорта.
В российском Брянске размыло дорогу, которую торжественно открыли неделю назад.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дорогу открывали с парадом и оркестром. В торжественной церемонии участвовал местный губернатор, председатель областной Думы и другие важные персоны.
В Сети обратили внимание, что дорога после проливных дожей "уплывает". Куски асфальта провалились в землю. Размыло одну полосу движения транспорта.
Местные СМИ объясняют, что часть дороги разрушилась, так как рабочие не успели завершить укрепительные работы.
Напомним, что в Днепре девушка на пешеходном переходе провалилась под землю.