Открывали с оркестром неделю назад: в России новую дорогу размыло дождями

Куски асфальта провалились в землю. Размыло одну полосу движения транспорта.

В российском Брянске размыло дорогу, которую торжественно открыли неделю назад.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Дорогу открывали с парадом и оркестром. В торжественной церемонии участвовал местный губернатор, председатель областной Думы и другие важные персоны.

В Сети обратили внимание, что дорога после проливных дожей "уплывает". Куски асфальта провалились в землю. Размыло одну полосу движения транспорта.

Местные СМИ объясняют, что часть дороги разрушилась, так как рабочие не успели завершить укрепительные работы.

Напомним, что в Днепре девушка на пешеходном переходе провалилась под землю.

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