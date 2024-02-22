Откусила подбородок: любовница и жена мужчины подрались в церкви

Женщине откусила подбородок любовница ее мужа во время посещения воскресной службы в церкви.

Об этом пишет Mirror.

39-летняя Габриэла Кордейро прибыла на службу со своими детьми и двумя крестниками, когда перед ней появилась 41-летняя Флавиа Фернандес, которая сказала: "Я здесь только для того, чтобы ударить тебя".

Во время нападения Фернандес толкнула Кордейро на пол, потом прыгнула на нее и села на живот, неоднократно нанося удары. Когда Габриэла попыталась дать отпор, Флавиа наклонилась к ее лицу и укусила за подбородок, удерживая укус в течение двух минут. Любовница остановилась только после того, как часть кожи ее соперницы была оторвана. Защищаясь, Габриэла пыталась укусить ее за нос.

Член общины римско-католической церкви в конце концов вмешался и разнял их.

Позже Кордейро лечила глубокую 2-сантиметровую рану на подбородке. Теперь у нее остались шрамы на всю жизнь.

Сообщается, что женщины дружили, несмотря на то, что Кордейро знала, что муж Педро, с которым они прожили 15 лет, крутил роман с Фернандес. Суд установил, что любовники обменивались кокетливыми сообщениями накануне нападения.

В заявлении в полицию Кордейро сказала: "Мне грустно и я чувствую, что испытала насилие. Я знаю Флавию долгое время, и когда она сказала, что нападет на меня, я не восприняла это серьезно, поскольку никогда не ожидала, что это произойдет. Я получила травму подбородка, которая нуждалась в наложении швов. Боюсь, что после швов останется шрам. Это повлияет на мою уверенность в себе. Я очень расстроена случившимся. Это огорчает меня настолько, что я плачу. Она напала на меня на глазах у моих детей и племянников".

В Королевском суде Болтона мать троих детей Фернандес плакала, узнав, что проведет в тюрьме 25 месяцев. Женщина призналась в намерении нанести тяжкие телесные повреждения. Судья также наложил запретительный судебный приказ, не позволяющий нападающей приближаться к Кордейро в течение пяти лет.

Напомним, жених показал на свадьбе ролик, на котором возлюбленная изменяет ему с мужем сестры. Всех это повергло в шок.

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