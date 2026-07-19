Реклама

69-летний житель Китая Цзен Фанлинь стал национальным героем после того, как, рискуя собственной жизнью, спас женщину от нападающего.

Во время стычки агрессор откусил мужчине большую часть носа, однако тот не прекратил борьбу и удерживал злоумышленника до приезда полиции, пишет SCMP.

В настоящее время Цзен проходит длительное лечение и сложную реконструкцию носа, но говорит, что ни о чем не жалеет.

Реклама

Цзен ранее работал сельским чиновником, а после выхода на пенсию стал добровольным посредником, помогая разрешать конфликты между местными жителями.

Драматический инцидент произошел еще в апреле. По данным местных СМИ, в одно из сел ворвался мужчина в возрасте около 20 лет, который вел себя крайне агрессивно. Он нападал на случайных прохожих, выбивал двери домов ногами и сеял панику.

Впоследствии нападающий остановил ехавшую на электровелосипеде женщину, схватил ее за шею и начал душить.

Очевидцы, напуганные агрессивным поведением мужчины, не рискнули вмешиваться и вызвали полицию. В этот момент жизнь женщины оказалась под реальной угрозой.

Реклама

Именно тогда мимо проходил Цзэн Фанлинь. Не сомневаясь, он бросился на нападающего, повалил его на землю, а вскоре еще двое селян помогли ему удерживать агрессора.

Во время борьбы нападающий нанес Цзену страшную травму — откусил значительную часть носа.

Несмотря на сильные боли и серьезные ранения, мужчина не отпустил нападающего и продолжал удерживать его до прибытия правоохранителей.

Задержание злоумышленника / © CCTV

Полиция задержала подозреваемого, а Цзена экстренно госпитализировали.

Реклама

Расследование дела продолжается. По информации полиции, нападающий без видимых причин атаковал незнакомых людей, потеряв самоконтроль. Спасенная женщина публично не комментировала ситуацию.

Согласно законодательству Китая, умышленное причинение тяжких телесных повреждений карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Медики сообщили, что большую часть носа мужчина потерял безвозвратно, из-за чего реконструкция стала очень сложной. Врачи также предупреждают о возможных длительных осложнениях и образовании рубцов.

Цзен Фанлинь / © CCTV

Специалисты уже разработали индивидуальный план реконструкции. На полное восстановление понадобится не менее шести месяцев.

Реклама

Стоимость лечения превысила 70 тысяч юаней (около 10 тысяч долларов США), однако все расходы покрыло государство.

С этого времени Цзен уже перенес две операции. Хирурги реконструировали нос с помощью кожного трансплантата из головы и восстановили крылья носа. Благодаря этому мужчина снова может нормально дышать, хотя до сих пор каждый день чувствует боль.

Несмотря на пережитое, Цзен не считает свой поступок героическим.

«По сравнению со спасением жизни все, что я отдал, того стоит», — сказал он местным журналистам.

Реклама

Цзен Фанлинь / © CCTV

Его история особенно тронула китайцев. В детстве мужчина остался сиротой, а вырос благодаря поддержке односельчан. Впоследствии государство помогло ему бесплатно получить образование.

Сам Цзен неоднократно говорил, что всю жизнь стремился отблагодарить людей за помощь, которую когда-то получил.

Дочь мужчины рассказала, что ее отец всегда испытывал сильное чувство справедливости и никогда не проходил мимо чужой беды. По ее словам, еще в 2016 году он помог полиции задержать вора.

После инцидента Фонд Alibaba и местные медиа отметили Цзена наградой в размере 20 тысяч юаней (около 2950 долларов) за проявленное мужество.

Реклама

9 июля правительство Китая включило Цзена Фанлиня в список из 86 человек, официально признанных «национальными героями за справедливое дело».

Напомним, киевлянин спас 5-месячного младенца за секунды до попадания дрона в дом.

Новости партнеров