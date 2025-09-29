Отменять или нет?: священник-блогер развеял мифы о поминальных обедах

Алексей Филюк

Реклама

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, нужно ли устраивать в память по умершим поминальные обеды.

Об этом священник рассказал в своих соцсетях.

Свой ответ он записал как раз во время поминального обеда за одним из своих прихожан. Филюк заметил, что не он начинал эту традицию с поминальными обедами, поэтому не ему ее отменять.

Реклама

«Никто никого не заставляет делать обеды. Но греха в обеде нет. А что, никто не ест, не завтракает, не ужинает ли каждый день? Каждый день человек ест. Ну, это годовщина смерти. Человек прожил, человек добрый был, надеемся, что Господь его душу взял к себе. А мы сошлись пообедать. Если, смотрите, если бы был вредный дед или баба там, и за него сделали 10 обедов — то души не поможет. Но нам, живым, надо. Вспомнить. Они живут, пока мы их помним. Так что, дорогие, вас никто ни при чем не заставляет. Кто хочет делать, кто не делает. Но греха в обеде нет. Вот себе хорошо сошлись. Скажите, что вы не едите и не пьете. Будьте здоровы», — сказал священник.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли после похорон убирать в том доме, где был умерший.

Также он рассказал, обязательно ли на похоронах целовать покойника.