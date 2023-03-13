Отметки на стиральной одежде и не только: как их правильно расшифровывать, чтобы не испортить вещь

Покупая новую вещь, нужно обязательно ознакомиться с правилами по уходу за ней. Всю важную информацию можно найти на бирке одежды. Здесь вы узнаете, как правильно стирать вещь, как ее сушить и можно ли использовать химчистку. Читайте в материале ТСН.ua, что означают пометки на одежде.

Знаки на одежде по уходу: зачем они нужны

Одежду изготовляют из разных ткани и каждая из них нуждается в определенном уходе. Чтобы не испортить одежду, нужно всегда учить специальные бирки, которые размещают производители. Они содержат условные метки, которые легко расшифровать, если знаешь, что они означают.

Поэтому не торопитесь срезать ярлык после покупки новой вещи. Может быть достаточно сложно запомнить все рекомендации. Поэтому оставьте бирку, если она не натирает кожу и не мешает во время ношения.

Что означают знаки на одежде

Все отметки на одежде можно объединить в пять основных типов:

таз с водой — стирка;

квадрат — сушка;

утюг — утюжка;

кружочек – химчистка;

треугольник – отбеливание.

Если любой из этих значков на бирке подчеркнут одной линией, это означает, что вещь требует стирки в деликатном режиме. Если есть две линии, лучше выбрать особенно деликатный режим. Перечеркнутый знак означает, что эту манипуляцию производить запрещено, ведь она может испортить ткань.

Отметки на одежде для стирки

Отметки на одежде для стирки / Фото: ТСН.ua

Таз с водой указывает можно стирать вещь и при какой температуре можно это делать. Обычно производители указывают температуру цифрами, реже – точками. Если точка одна – можно стирать при температуре до 30 градусов, две точки означают, что можно использовать температуру в 40 градусов, а три – в 60 градусов. Если таз перечеркнут — вещь не рекомендуется стирать.

Значки на одежде по уходу: сушка

Значки на одежде: сушка и отжим / Фото: ТСН.ua

Значки на одежде: сушка и отжим / Фото: ТСН.ua

Наличие квадрата на бирке одежды означает, что производитель разрешает использование режима сушки или отжима. Если вы увидели квадрат с дугой – сушить вещь можно только на веревке и во взвешенном состоянии. А вот перечеркнутый квадрат означает – эту одежду запрещено сушить с помощью специального режима.

Что означает треугольник на бирке одежды: отбеливание

Что означает треугольник на бирке одежды? / Фото: ТСН.ua

Отбеливатели бывают разными: с хлором, без хлора, оптические, кислородсодержащие. Наиболее безопасными для тканей считаются оптические, однако они и менее эффективны. Лучшую эффективность демонстрируют кислородо- и хлорсодержащие, однако для деликатных тканей они не подходят, ведь могут повредить их. Не всю одежду можно отбеливать, поэтому важно сверяться с информацией на бирке.

Глажка: условные отметки на одежде

Условные отметки на одежде: глажка / Фото: ТСН.ua

Каждая ткань отличается использованием определенного температурного режима. И глажки это тоже касается. Если одни вещи можно гладить с сильным нагревом утюга, то другие разрешается гладить только при минимальной температуре.

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