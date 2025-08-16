Отношения пары разрушил кот: что произошло

Кот / © unsplash.com

На популярном форуме развернулась горячая дискуссия после признания 41-летней женщины, которая рассказала о разрыве с 46-летним парнем из-за кошки. Пара встречалась несколько лет, но пережила полугодовую паузу в отношениях. Именно тогда женщина получила кошку от коллеги, ведь ее семья давно мечтала о домашнем любимце.

Об этом пишет она поделилась на Reddit.

После примирения их отношения снова казались гармоничными, однако со временем выяснилось, что мужчина категорически не воспринимает животное. Он признался, что кот якобы «напоминает ему о другом мужчине», ведь коллега подарил женщине питомца. Мужчина считал это признаком ухаживаний и ревновал даже коту.

Женщина призналась, что партнер отказывался кормить питомца, когда она отсутствовала, и часто упрекал, что она «выбирает кота вместо него». На это она ответила, что никогда не пожертвует домашним питомцем ради его комфорта.

«Я не готова доказывать любовь ненужными жертвами», — написала она.

Ее признание вызвало бурную реакцию посреди юзеров Reddit. Многие комментаторы единодушно поддержали женщину, призывая ее не мириться с таким поведением.

«Этот кот любит тебя больше, чем он», — отметил один из читателей.

Другие подчеркнули, что такая реакция мужчины является тревожным сигналом контролирующих и токсических отношений.

В итоге женщина сообщила, что окончательно решила разойтись с партнером. По ее словам, после этого она даже ощутила облегчение.

«Я хорошо справляюсь с одиночеством, поэтому жизнь продолжается», — подытожила она.

