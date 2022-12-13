Отомстила из-за интима с мужем: в Тернополе женщина избила фаллоимитаторами бывшую подругу

В Тернополе в одном из салонов красоты женщина избила фаллоимитаторами бывшую подругу. Она обвинила потерпевшую в том, что та переспала с ее мужем.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, инцидент произошел 12 мая в Тернополе в помещении салона красоты, владелицей которого является потерпевшая. В помещение ворвалась ее бывшая подруга, которая при себе имела 5 фаллоимитаторов. Женщина набросилась на владелицу салона красоты, обвиняя последнюю в том, что она переспала с ее мужем.

Подозреваемая своей вины не признала. Она рассказала, что уже давно дружит с потерпевшей и доверяла ее свои тайны, однако последняя переспала с ее мужем, поэтому решила отомстить и забросала бывшую подругу фаллоимитаторами. Нападающая обвинила потерпевшую также и в том, что она развелась со своим мужем и теперь он не общается с детьми.

Владелица салона красоты рассказала, что она была знакома с нападающей 10 лет, муж последней действительно проявлял к ней симпатию и дарил подарки, однако она не ответила взаимностью.

Свидетельница инцидента отметила, что она в момент нападения была на процедуре и видела, как в пострадавшую постоянно "летели резиновые предметы".

Медицинская экспертиза диагностировала у потерпевшей легкие телесные повреждения. Суд признал нападающую виновной по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Она должна заплатить 850 грн штрафа и 5 тыс. моральной компенсации потерпевшей.

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