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"Отомстит" ли Россия за операцию в Курской области: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

"Отомстит" ли Россия за операцию в Курской области: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / Фото: скриншот с видео

Таролог сделала предсказание по ситуации на Курщине.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасикова предполагает, что Россия может согласиться на обмен территориями. Она отметила, что оккупанты, вероятно, планируют массированный обстрел, как об этом пишут западные СМИ.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасинкова отметила, что Россия может согласиться вернуть Украине часть оккупированных территорий в обмен на Курскую область.

"Возвращать они не будут, обменивать будут. Это тоже неплохо", — сказала она.

Яна Пасынкова добавила, что оккупанты вероятно планируют массированный обстрел Украины.

"Будет удар в ближайшие 10-12 дней или в начале следующего месяца. Они что-то такое планируют. Помните историю о башнях-близнецах в США? Вот что-то такое они планируют. Но пусть это не сбудется", — сказала она.

Ранее The Times сообщила, что РФ может готовить очередные масштабные обстрелы Украины.

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