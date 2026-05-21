Отпечатки пальцев под угрозой похищения из-за популярных селфи

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что популярный жест V на фотографиях потенциально может создавать риски для защиты личных биометрических данных — в частности, отпечатков пальцев.

Об этом пишет Oddity Central.

Жест, выполняемый указательным и средним пальцами, давно стал частью поп-культуры как символ мира или победы. Однако с развитием камер высокого разрешения и инструментов на основе искусственного интеллекта эксперты предостерегают: детали на пальцах могут быть достаточно четкими для восстановления биометрической информации.

Китайский эксперт по безопасности Ли Чан во время телевизионного шоу продемонстрировал, как на селфи с жестом V можно увидеть достаточно деталей пальцев, чтобы потенциально воспроизвести отпечатки.

По его словам, риск особенно возрастает во время съемки с близкого расстояния — менее 1,5 метра. В таких условиях камеры могут зафиксировать мельчайшие детали кожи, которые в теории можно использовать для дальнейшего анализа.

Эксперт также отметил, что даже на расстоянии до трех метров, современные алгоритмы обработки изображений иногда способны восстановить часть биометрических данных, особенно если используются технологии улучшения фото.

Профессор криптографии Цзин Цзю из Китайской академии наук подтвердил, что с развитием технологий высокой четкости теоретически становится возможным получать подробную информацию о пальцах даже из обычных фотографий.

В то же время, другие эксперты отмечают, что полноценное похищение отпечатков и их использование для обхода биометрических систем на практике остается сложным. Качество изображения, освещение и ракурс оказывают существенное влияние на точность любого восстановления.

Для снижения рисков специалисты советуют избегать слишком четких планов пальцев или использовать простые цифровые методы обработки — например, размывание кончиков пальцев перед публикацией фотографии.

