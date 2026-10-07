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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Отправила сына домой за мгновение до трагедии: чем обернулся семейный обед для 22-летней женщины

В Бразилии семейный обед обернулся трагедией для 22-летней Аны Беатрис Араужо Феррейры. Молодую маму поразила молния, когда она расчесывала волосы своей племяннице.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Ана Беатрис Араужо Феррейра. Фото: Sindicato Rural de Almas/Instagram

Ана Беатрис Араужо Феррейра. Фото: Sindicato Rural de Almas/Instagram

В Бразилии 22-летняя Ана Беатрис Араужо Феррейра погибла после удара молнии прямо во дворе дома своей матери. Трагедия произошла во время семейного обеда, когда молодая женщина присматривала за племянницей. Инцидент произошёл в субботу в городе Алмас, штат Токантинс.

Об этом сообщило издание Mirror.

В тот день Ана приехала к матери вместе с родными. По словам её сестры Ланы Летиции, незадолго до трагедии женщина выкупала своего пятилетнего сына Луиса Энрике и отправила его домой. Сама же осталась во дворе с племянницей.

Ана помыла девочку и как раз расчесывала ей волосы, когда внезапно ударила молния.

Брат погибшей Сезар Аугусто рассказал, что всё произошло в считанные мгновения. По его словам, погода тогда не казалась особенно опасной — небо было пасмурным, и шёл лишь слабый моросящий дождь.

После удара Ану, ещё будучи в живых, доставили в больницу. Однако полученные травмы оказались смертельными — в тот же день она скончалась.

22-летняя бразильянка, которую близкие называли Аниньей, ранее была королевой красоты, а незадолго до гибели начала изучать физиотерапию в Университете Норте-ду-Парана.

Крестная мать Марселла Батиста вспоминает Ану как заботливую мать и человека, для которого семья была чрезвычайно важна. По её словам, девушка часто проводила выходные у матери, заботилась о сестрах, делала им причёски и готовила для родных. Брат назвал Ану «опорой» их семьи.

У погибшей остались пятилетний сын, родители и шестеро сводных братьев и сестер со стороны матери. Прощание с ней состоялось в воскресенье в семейном доме, а на следующее утро Ану похоронили на городском кладбище.

Обстоятельства её смерти расследует полиция Алмаса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США родственники после смерти женщины убирали дом. При этом в морозильной камере они обнаружили труп мужчины.

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