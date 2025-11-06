Отпуск мечты сорвался: женщину не пустили на самолет из-за неожиданного правила о паспортах

Британская туристка Венди Мелвилл с мужем Джерри / © Jam Press

Мать двоих детей из Великобритании Венди Мелвилл была шокирована, когда в аэропорту Лутон ей отказали в вылете на Крит, несмотря на действительный паспорт. Причиной стало неожиданное «правило трех месяцев».

Об этом сообщает What’s The Jam.

Семья прибрала в аэропорт Лутон около 4:00, чтобы вылететь на Крит, однако во время регистрации 46-летней Венди сообщили, что она не может сесть на самолет. Несмотря на то, что паспорт женщины был действителен до января 2026 года, работники объяснили, что действует «правило трех месяцев»: документ должен оставаться в силе не менее трех месяцев после даты запланированного возвращения.

Ее мужа Джерри и детей — 16-летнего Генри и 13-летнюю Кейт — пропустили на рейс, а самой Венди пришлось остаться.

«Я была полностью опустошена, я плакала. Мне разрешили зарегистрироваться онлайн, и я ни о чем не подозревала. Если бы знала, то успела бы обновить паспорт», — рассказала британка.

Венди вспоминает, что во время сдачи багажа ее отдельно пригласили к стойке, где сообщили о проблеме.

«Мне сказали, что срок действия паспорта слишком короткий, и очень извинялись. Нам пришлось выбирать: всем возвращаться домой или мне остаться. Я отправила детей с мужем и решила присоединиться позже», — вспоминает она.

Британская туристка Венди Мелвилл / © Jam Press

Чтобы все же попасть к семье, женщина срочно оформила новый паспорт, заплатив 250 фунтов стерлингов (примерно 13 700 грн), остановилась в отеле возле аэропорта Гатвик за 106 фунтов (около 5800 грн) и приобрела новый билет за 86 фунтов (примерно 4700 грн). На третий день отпуска она наконец добралась до Крита.

«Это была дорогая ошибка. Я никогда не слышала о таком правиле. Паспорт действителен, но им нельзя пользоваться — это безумие. Все в паспортном столе сказали, что это частая проблема», — говорит британка.

Когда женщина все же присоединилась к семье, она решила наверстать упущенное время.

«Я воспользовалась каждой минутой. Система „все включено“ помогла быстро восстановить настроение и отпуск в итоге был замечательным. Но теперь я всем советую проверять срок действия паспорта и требования страны перед поездкой», — подытожила Венди.

К слову, авиакомпания Qatar Airways отказала 13-летнему сыну британки Меган Лоу в посадке на рейс Эдинбург — Пхукет из-за незначительного «следа от багажной наклейки» в паспорте. Женщина вынуждена была искать другой рейс, несмотря на подтверждение туроператора TUI о действительности документа. Лоу считает, что авиакомпания отказала из-за переполненного рейса, и теперь требует компенсации.