Отпуск на Бали обернулся ужасом: что заметила туристка, продегустировав экзотический фрукт

Женщина продегустировала салак, зараженный червями / © скриншот с видео

Реклама

Отдых в пятизвездочном отеле на Бали обернулся для туристки Маии настоящим ужасом. Женщина решила попробовать экзотический фрукт салак, известный как «змеиный фрукт», и только после дегустации, что плод кишит мелкими белыми червями.

Свою историю она опубликовала в TikTok, и ролик быстро стал вирусным, собрав более 3,8 миллиона просмотров.

В начале видео Маии сидит за столом в гостиничном ресторане и показывает коричневатый чешуйчатый фрукт.

Реклама

«Попробовала новый фрукт на Бали… теперь принимаю антибиотики», — написала она.

Кадры меняются: на тарелке уже лежит очищенный салак, по которому ползают крошечные черви. По словам туристки, местные советовали ей попробовать салак вместе с другими азиатскими фруктами — джекфрутом и дурианом. Маии призналась, что не проверила плод, ведь была уверена в безопасности продуктов в пятизвездочном отеле.

«Запах напоминает яблочный уксус», — рассказывает она в видео, снимая фрукт, чтобы поделиться впечатлениями с родителями. Но, увидев червей, туристка растерялась, начала плакать и пережила паническую атаку.

Салак с червями / © скриншот с видео

Руководство отеля и врачи оперативно отреагировали на инцидент. Маии оказали медицинскую помощь и назначили курс антибиотиков.

Реклама

Салак выращивают в Юго-Восточной Азии. Его красновато-коричневая кожура напоминает змеиную, а внутри — дольки белой или желтоватой мякоти с твердыми семенами. На этот раз, однако, вместо деликатеса туристка получила нежелательный «сюрприз».

Напомним, в Австралии женщину признали виновной в убийстве трех родственников блюдом с грибами. Однако история получила новый поворот, когда всплыли детали о возможных покушениях в прошлом.