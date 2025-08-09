- Дата публикации
Отпуск на Бали обернулся ужасом: что заметила туристка, продегустировав экзотический фрукт
Женщина попробовала салак на Бали, а через несколько секунд увидела, что он заражен паразитами.
Отдых в пятизвездочном отеле на Бали обернулся для туристки Маии настоящим ужасом. Женщина решила попробовать экзотический фрукт салак, известный как «змеиный фрукт», и только после дегустации, что плод кишит мелкими белыми червями.
Свою историю она опубликовала в TikTok, и ролик быстро стал вирусным, собрав более 3,8 миллиона просмотров.
В начале видео Маии сидит за столом в гостиничном ресторане и показывает коричневатый чешуйчатый фрукт.
«Попробовала новый фрукт на Бали… теперь принимаю антибиотики», — написала она.
Кадры меняются: на тарелке уже лежит очищенный салак, по которому ползают крошечные черви. По словам туристки, местные советовали ей попробовать салак вместе с другими азиатскими фруктами — джекфрутом и дурианом. Маии призналась, что не проверила плод, ведь была уверена в безопасности продуктов в пятизвездочном отеле.
«Запах напоминает яблочный уксус», — рассказывает она в видео, снимая фрукт, чтобы поделиться впечатлениями с родителями. Но, увидев червей, туристка растерялась, начала плакать и пережила паническую атаку.
Руководство отеля и врачи оперативно отреагировали на инцидент. Маии оказали медицинскую помощь и назначили курс антибиотиков.
Салак выращивают в Юго-Восточной Азии. Его красновато-коричневая кожура напоминает змеиную, а внутри — дольки белой или желтоватой мякоти с твердыми семенами. На этот раз, однако, вместо деликатеса туристка получила нежелательный «сюрприз».
