Отпуск на Бали обернулся ужасом: мужчина потерял память из-за глотка из банки

Эш Бенбоу с мужем Дрю / © Daily Mail

Поездка на желанный курорт Бали завершилась трагедией для семьи медика, который тщательно соблюдал правила гигиены. Мужчина заразился тремя опасными инфекциями из-за банальной вещи, которую делает каждый турист. Теперь он не узнает близких, а его жена стала круглосуточной сиделкой.

Об этом пишет Daily Mail.

Для Эш Бенбоу эта поездка на Бали была уже 31-й — остров имел для нее особое значение. В то же время путешествие стало еще и очень символичным, ведь, вероятно, это был последний зарубежный отпуск вместе с ее матерью, которая страдает болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви.

«Мы с мужем Дрю, моя мама и ее сиделка хотели в последний раз хорошо провести время вместе», — рассказала 39-летняя жительница австралийского Бендиго.

Но отдых обернулся трагедией вовсе не из-за состояния ее матери, а из-за внезапного ухудшения здоровья мужа, который до того не имел серьезных проблем.

«Сначала все шло прекрасно. Мы были в пляжном клубе, ели, когда Дрю вдруг начал жаловаться на боль в глазах. Мы нанесли солнцезащитный крем, и он подумал, что крем попал в глаза. Но даже после промывания боль не проходила», — рассказала Эш.

Впоследствии мужчина начал резко терять силы и даже засыпал прямо во время разговоров.

«Я спросила, сколько он выпил, но он буквально сделал всего два глотка коктейля. Мы поняли, что что-то не так, вернулись в отель, и Дрю лег спать», — сказала жена.

В последующие дни его состояние только ухудшалось. Сначала появилась сильная светочувствительность, а затем — изнурительные головные боли, из-за которых Дрю мог только лежать в темной комнате и спать.

«Я постоянно хотела отвезти его к врачу, но Дрю просил подождать несколько дней. Он работает медбратом-анестезистом, имеет большие медицинские знания, поэтому мы думали, что ему скоро станет лучше», — объяснила Эш.

Когда у мужчины поднялась температура, супруги обратились к врачу при отеле. Тот предположил, что это может быть лихорадка денге, и назначил лечение. Однако через пять дней Дрю стало еще хуже, и Эш настояла на срочной госпитализации.

«Нам пришлось вызвать „скорую“ в отель, и я должна была заплатить 3000 австралийских долларов наличными, чтобы нас забрали. А когда мы приехали в больницу, там тоже требовали предоплату — еще 3000. И слава Богу, что мы это сделали, потому что на тот момент ему уже было очень плохо: он терял сознание и его иногда было невозможно разбудить», — рассказала женщина.

Чем заразился мужчина на Бали?

После обследований врачи установили, что это не денге, а брюшной тиф — опасная бактериальная инфекция, которая способна поражать различные органы и быстро распространяется через кровь.

«Как медик, Дрю был полностью вакцинирован, но все равно заразился. Я никогда не испытывала такого ужаса», — поделилась Эш.

На Бали мужчину лечили большими дозами стероидов, антибиотиками и опиоидами, однако его состояние оставалось тяжелым.

«Было ощущение, что я не всегда понимала, что именно ему дают и зачем, а улучшения не было», — вспоминает жена.

Однажды вечером она вернулась в палату после ужина и увидела, что уровень кислорода в крови Дрю упал до критических показателей.

«У меня нет медицинского образования, но даже я понимала, насколько это опасно. Ему давали два литра кислорода, но показатель поднялся только до 86%», — сказала Эш.

В отчаянии женщина обратилась в страховую компанию, которая направила на Бали австралийского врача для контроля лечения.

«Я никогда не испытывала такого страха, когда смотрела, как Дрю страдает, и не знала, правильно ли его лечат. А когда приехал австралийский врач, я почувствовала огромное облегчение. Он все объяснил и сказал, что нам нужно как можно быстрее вернуть Дрю домой на лечение, иначе мы можем вообще потерять такую возможность», — рассказала жена.

Впрочем, возвращение домой было рискованным. Из-за сильной боли в животе врачи даже подозревали перфорацию кишечника.

«У него были сильные боли в животе, врачи подозревали перфорацию кишечника — к счастью, этого не произошло. Но тогда нам сказали, что есть риск, что он не переживет шестичасовой перелет. Мы должны были решить, готовы ли рисковать. Австралийский врач сказал мне, что если не действовать сейчас, позже выбора может уже не быть. Это были самые длинные шесть часов в моей жизни», — рассказала Эш.

Мужчине установили еще два опасных диагноза

После эвакуации в Австралию Дрю госпитализировали в больницу в Бендиго. Там врачи обнаружили еще два опасных диагноза — менингит как осложнение тифа и лептоспироз, который часто переносят крысы.

«Я не могла в это поверить. Мы очень осторожны: на Бали пили только бутилированную воду, дезинфицировали руки после прикосновения к деньгам и делали все необходимое. Но когда я начала больше читать об этом, узнала, что инфекция может передаваться через крыс, которые ползают по ящикам с банками напитков на складах и загрязняют края банок. Возможно, именно так заразился Дрю», — предположила Эш.

Супруги часто покупали напитки в банках возле бассейна и даже не подозревали, что это может быть источником заражения.

«Получалось, что у Дрю было сразу три опасных для жизни заболевания», — отметила жена.

Мужчина перестал узнавать близких

В течение следующих двух недель мужчина оставался в больнице. Помимо сильных головных болей, у него начались серьезные когнитивные проблемы.

«Кроме невыносимых головных болей, похожих на мигрень, у Дрю начались когнитивные проблемы. Сначала он не узнавал людей, которые приходили его навещать, забывал имя своей дочери — у него трое детей — или не помнил разговоров, которые произошли несколько минут назад», — рассказала Эш.

Для борьбы с мигренями медики проводили блокады затылочного нерва, но это почти не помогало. Дрю спал по 18 ч. в сутки.

После Пасхи состояние мужчины стабилизировалось настолько, что его выписали домой, однако врачи до сих пор не могут спрогнозировать, сможет ли он полностью восстановиться.

«С тех пор его уже несколько раз снова госпитализировали, а еще у него начались абасансные приступы. Ему назначили два новых препарата от эпилепсии, но врачи говорят, что пока рано говорить, останется ли это навсегда или он все же выздоровеет. На прошлой неделе семейный врач сказал, что у Дрю слишком сложное состояние и он не видит возможности возвращения к работе в течение ближайших 12 месяцев», — рассказала жена.

Семья уже потратила на лечение около 15 тыс. долл. собственных средств, тогда как страховая компенсировала лишь небольшую часть.

«Я только устроилась на новую работу и сразу была вынуждена взять четыре недели отпуска. Теперь я даже не знаю, смогу ли вернуться. Я не могу оставлять его одного, потому что он может забыть выключить духовку или другие элементарные вещи. У меня есть только три часа отдыха в неделю благодаря помощи больницы, но этого недостаточно, чтобы работать. Честно говоря, это похоже на кошмар. Я просто не знаю, как жить дальше и как мы со всем этим справимся», — призналась Эш.

Друзья семьи создали страницу GoFundMe для сбора средств на лечение.

Самыми болезненными для Эш стали неврологические последствия болезни мужа.

«Инфекции едва не унесли его жизнь, но последствия забрали у него так много — эмоционально, психически и физически. Очень больно смотреть, как гордый, умный и независимый человек расстраивается из-за того, что не может вспомнить, как делать самые простые вещи, теряется посреди разговора, задает одни и те же вопросы и больше не доверяет собственному разуму. Иногда он не может подобрать слова, забывает разговоры через несколько минут, спит часами из-за неврологического истощения или не справляется даже с простыми повседневными делами, которые когда-то были для него привычными», — говорит жена.

«Судороги, потеря памяти, дезориентация и когнитивные изменения повлияли на каждую часть нашей жизни. Его жизненные показатели до сих пор иногда нестабильны, а неизвестность относительно того, насколько возможно выздоровление, — это то, с чем мы живем каждый день», — добавила женщина.

По словам Эш, сейчас она переживает ощущение потери человека, который физически все еще рядом.

«За одну ночь я перестала быть его женой и стала его сиделкой. И я просто хочу вернуть своего мужа обратно», — говорит она.

