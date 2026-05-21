Отпуск за 178 тыс грн в Египте обернулся кошмаром: что шокировало туристов

Семейная поездка в Египет, которая стоила более 3000 фунтов стерлингов (примерно 178 тысяч гривен, — Ред), обернулась серьезными проблемами для туристов из Великобритании. Семья из Южного Уэльса утверждает, что во время отдыха на курорте в Хургаде они заболели, жили среди строительных работ и столкнулись с опасными условиями в отеле. В конце концов туроператор согласился вернуть им полную стоимость поездки.

Об этом сообщило издание Mirror.

36-летний Скотт Эдвард отправился в Египет вместе с женой Кэти и двумя детьми — Фредди и Александрой. Семья остановилась в отеле с аквапарком в Хургаде. По словам мужчины, после изнурительной дороги с задержками и пересадками они добрались до курорта только через 18 часов путешествия.

Впрочем, проблемы начались сразу после заселения. Скотт рассказал, что первый номер был грязным, а Wi-Fi не работал. По его словам, в тот же вечер возле номера громко звучала детская музыка из-за ремонта сцены для развлечений.

Мужчина утверждает, что комнаты были запущенными: вокруг туалета оставались следы грязи, кондиционер был покрыт пылью и плесенью, а на стенах отслаивалась штукатурка и краска. Также, по словам семьи, возле дверей номера находился открытый электрический щиток.

Во время отдыха, как говорит Скотт Эдвард, вся семья заболела. Семья считает, что причиной могла стать еда в отеле. Из-за плохого самочувствия туристы пропустили большинство запланированных экскурсий и тратили дополнительные средства на транспорт и питание. По словам мужчины, после возвращения домой он еще в течение двух недель имел проблемы со здоровьем из-за обезвоживания.

По словам британца, болезнь испортила отдых и детям, которые из-за плохого самочувствия не могли пользоваться детскими площадками и посещать детский клуб.

Отдельно семья пожаловалась на опасное состояние территории отеля. Скотт утверждает, что детская площадка была повреждена, а на ее территории лежали оголенные провода. Во время присмотра за детьми мужчина случайно коснулся одного из проводов и получил удар электрическим током.

Также турист заявил, что на территории отеля продолжались строительные работы. По его словам, вокруг лежали осколки стекла, кирпича и другой строительный мусор. Его ребенок едва не порезал ногу разбитым стеклом по дороге в номер, однако обувь защитила от травмы.

После возвращения в Великобританию мужчина обратился в туристическую компанию Loveholidays, через которую бронировал поездку, и потребовал компенсации. Сначала семье предложили возврат лишь 104 фунтов стерлингов, однако позже компания согласилась полностью компенсировать стоимость отдыха, включая авиаперелет и трансферы.

В Loveholidays заявили, что сожалеют из-за ситуации, которая произошла с семьей. В то же время в компании отметили, что турист обратился с жалобой только через семь недель после возвращения домой, поэтому оператор не имел возможности помочь семье во время самого отпуска.

Также в компании сообщили, что передали информацию о жалобах администрации отеля, чтобы нарушенные проблемы были устранены.

