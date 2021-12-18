"Отравили тело": порноактриса потратила на увеличение груди $50 тыс и рассказала о страшных последствиях имплантов

Женщина дважды увеличивала грудь, чтобы добиться успеха в своей деятельности.
Американская порноактриса и модель Кармен Карма дважды увеличила грудь, но после операции у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Девушка, потратившая на импланты более 50 тысяч долларов, говорит, что искусственная грудь "отравила ее тело".
Об этом пишет Daily Mail.
30-летняя жительница Лос-Анджелеса увеличивала грудь в 2014 и 2018 годах, потратив на это немалую сумму денег. Кармен призналась, что пошла на вторую операцию, потому что начала ощущать "давление" относительно внешности в своей работе.
"Я чувствовала, что если я хочу получить заказ на сцены и достичь успеха, у меня должна быть большая грудь", — пояснила она.
Но после последнего вмешательства у нее внезапно появилась хроническая усталость, мигрень, проблемы с дыханием. Также у женщины возникла депрессия и она резко набрала вес.
Два дня она даже не могла вставать с постели. Как оказалось, у нее диагностировали редкий недуг – болезнь грудного импланта.
"Мое тело не функционировало, и я постоянно плакала, потому что хотела снова жить нормальной жизнью. Я пыталась выяснить причину своего недомогания. В конце концов, я убедилась, что этой причиной были импланты", — рассказала она.
Спустя год женщина все же удалила импланты, после чего ей стало лучше.
"Мне стало легче дышать, мои мигрени прошли, и мне больше не нужно было спать целыми днями. Впервые за долгое время я почувствовала себя здоровой. Искусственная грудь едва ли не разрушила мою жизнь", — сказала женщина.
Напомним, в США 38-летняя женщина скончалась через несколько дней после инъекции в ягодицы. Смертельный укол, подозревают, ей сделала 47-летняя "консультант по красоте", у которой не было сертификата на силикон и она неправильно ввела его шприцем.
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