Отрезал палец, часть носа и вставил клыки: "мужчина-сатана" изменил внешность, чтоб быть похожим на своего кумира

Отрезал палец, часть носа и вставил клыки: "мужчина-сатана" изменил внешность, чтоб быть похожим на своего кумира

Мужчина-сатана покрыл уже 85% своего тела татуировками и говорит, что на этом не остановится.

В Бразилии в городе Прая-Гранди местный житель Мишель Праддо, которого назвали "мужчиной-сатаной", отрезал себе палец, часть носа и вставил клыки, чтобы отличаться от других и походить на своего кумира Энтони Лоффредо, которого еще называют "черным пришельцем" .

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Мишель Праддо живет вместе со своей женой Кэрол Праддо, которую еще называют "женщина демон". И за 25 лет мужчина резко изменил свою внешность. Он сделал много татуировок и вставил серебряные клыки. А еще мужчина на одной из рук отрезал безымянный палец и удалил кончик носа. На днях он провел 8 часов в тату-салоне, где ему наносили изображение его кумира Энтони Лоффредо.

Мишель Праддо утверждает, что "черный пришелец" для него является примером для подражания, поэтому он и сделал татуировку с его изображениями. Сейчас "мужчина-сатана" покрыл уже 85% своего тела татуировками и говорит, что на этом не остановится, поскольку планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса.

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