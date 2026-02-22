Отсутствие утренней эрекции может быть предвестником смертельной болезни: объяснение врачей

Почему исчезает утренняя эрекция и чем это чревато / © Getty Images

Когда в прошлом году миллиардер-гуру здоровья Брайан Джонсон сообщил в социальных сетях, что начал отслеживать частоту своих эрекций во время сна, он стал объектом насмешек во всем мире. Однако медики отмечают: «биохакер» прав. Отсутствие эрекции может быть первым звоночком серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, которые проявятся всего за несколько лет.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Опыт американского миллиардера

Джонсон, которому 48 лет, но утверждающий, что у него тело 18-летнего, также ежедневно сдает себе бесчисленное количество анализов крови и сканирований, чтобы выявить любые признаки старения.

Однако именно его последний режим тестирования, пожалуй, привлек наибольшее внимание до сих пор. Ведь кроме измерения количества, продолжительности и силы своих ночных эрекций, Джонсон также объявил, что измеряет эрекцию своего 19-летнего сына Талмейджа, чтобы сравнить ее со своей собственной.

Для этого они использовали гаджет, датчик кольца для пениса — FirmTech Performance Ring — отслеживающий ночные эрекции, измеряя изменения окружности и жесткости в течение ночи.

«Это действительно самая безумная вещь, которую я когда-либо читал», — написал один пользователь социальной сети X. «Ради Бога, зачем вы опубликовали это в интернете?» — сказал другой. «Мне жалко вашего сына».

Но Джонсон не раскаялся, утверждая, что все мужчины, желающие жить долгой и здоровой жизнью, должны следить за своей эрекцией.

«Это действительно одна из самых важных вещей, которые мы все должны знать о своих телах. Об этом просто не говорят», — настаивал миллиардер.

Джонсон не сумасшедший, а прав медики

И хотя эксперты утверждают, что методы Джонсона экстремальны, они утверждают, что он прав, что эрекция является показателем хорошего здоровья, и что эректильная дисфункция может сигнализировать о серьезном заболевании.

Масштабные исследования показали, что эта проблема часто возникает за годы до сердечных заболеваний, диабета или инсульта, поскольку мелкие кровеносные сосуды в пенисе являются одними из первых, которые повреждаются из-за плохого кровообращения, воспаления и метаболических заболеваний.

Более того, врачи предупреждают, что миллионы мужчин могут страдать от этой стигматизированной проблемы, не осознавая этого, поскольку они не знают о ранних скрытых признаках, а именно о редких и менее жестких ночных эрекции.

Они утверждают, что если не решить проблему на этом этапе, это может в конечном счете привести к полноценной импотенции или даже к пропуску опасных для жизни проблем со здоровьем.

«Здоровая эрекция является свидетельством хорошего режима сна, диеты и регулярных физических упражнений», — говорит Маркус Камбербетч, консультант-уролог-хирург больницы Торнбери в Шеффилде (Британия).

«С другой стороны, плохая эректильная функция часто является признаком скрытой проблемы со здоровьем. Однако признаки эректильной дисфункции могут быть более отчетливыми, чем осознают мужчины. Поэтому важно знать о них, чтобы вы могли принять меры, пока не стало слишком поздно», — продолжил медик.

В чем причина эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция, или ЭД, — это неспособность достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворительного сексуального акта.

Целая половина всех мужчин в возрасте от 40 до 70 лет в определенный момент имеет эректильную дисфункцию. Распространенность значительно возрастает с возрастом — до 70 лет могут быть поражены более двух третей.

Снижение кровотока в пенисе может быть вызвано рядом заболеваний, некоторые из которых вызывают большее беспокойство, чем другие.

Исследования показывают, что примерно десятая часть случаев эректильной дисфункции вызвана проблемами психического здоровья, такими как тревога или депрессия.

Эксперты говорят, что проблема также может возникнуть из-за напряженности в отношениях. В таких случаях таблетки, которые называются ингибиторами ФДЭ5, улучшающими кровоток, могут изменить правила игры. К ним относятся Виагра. Эти таблетки в Украине доступны без рецепта.

Однако врачи предупреждают, что все пациенты, страдающие эректильной дисфункцией, должны обратиться к своему семейному врачу, поскольку во многих случаях она вызвана серьезными проблемами со здоровьем.

К ним относятся высокий уровень холестерина, способствующий накоплению жировых бляшек в артериях и ограничивающий кровоток, а также высокое кровяное давление, повреждающее кровеносные сосуды и уменьшающее их способность к надлежащему расширению.

Исследования показывают, что до трех четвертей мужчин с диабетом в течение жизни будут испытывать определенную степень эректильной дисфункции, часто на десять лет раньше мужчин без этого заболевания.

Ожирение само по себе также тесно связано с эректильной дисфункцией из-за его влияния на гормоны, воспаление и здоровье сосудов. Если не лечить, все эти состояния значительно повышают риск преждевременной смерти.

Одно исследование американских ученых показало, что мужчины с эректильной дисфункцией имеют на 70 процентов повышенный риск преждевременной смерти от любой причины. Еще одно голландское исследование выявило, что мужчины с эректильной дисфункцией имели до 250 процентов больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти во всем мире.

Однако эксперты утверждают, что многие мужчины даже не осознают, что имеют эту проблему.

Одно японское исследование иллюстрирует эту разницу: хотя около 40 процентов мужчин в возрасте от 40 до 69 лет сообщали об эректильной дисфункции — что согласуется со многими исследованиями — клиническая оценка, проведенная семейными врачами, обнаружила, что у 92 процентов мужчин наблюдались признаки этого состояния.

Это явление не ограничивается только пожилыми мужчинами. Исследование в США, опубликованное в прошлом году, показало, что 19% мужчин в возрасте от 18 до 34 лет считали, что имеют эректильную дисфункцию, однако медицинская оценка показала, что настоящая цифра ближе к 26 процентам.

Эксперты говорят, что проблема состоит в том, что многие мужчины имеют неправильное представление о том, что представляет собой эректильная дисфункция. Большинство, по их словам, считает, что это состояние касается полной неспособности достичь эрекции.

Но эксперты говорят, что есть и другие признаки, в частности, изменения ночной эрекции.

В медицине это называется ночным отеком пениса, это нормальная часть мужской половой функции. Во время определенных стадий сна части нервной системы, обычно контролирующие мышцы, регулирующие кровообращение, приток крови к пенису выключается.

Это вместе с естественными колебаниями уровня гормонов приводит к эрекции ночью и утром после пробуждения.

Исследования показывают, что для большинства мужчин нормально иметь от трех до пяти эрекции на ночь, каждая продолжительностью примерно от десяти до 30 минут.

Эксперты говорят, что одним из самых первых признаков проблемы является эрекция, которой не хватает жесткости. Это означает, что она может ощущаться мягкой на ощупь или трудно поддерживать ее во время полового акта.

«Утрата жесткости эрекции является одним из самых распространенных ранних признаков эректильной дисфункции», — говорит Камбербетч.

«Для большинства людей эректильная дисфункция не внезапна, и потеря жесткости может происходить в течение нескольких лет. Это должно сигнализировать о том, что пора действовать, прежде чем организм начнет полноценно функционировать», — советует медик.

Что делать, чтобы восстановить полноценную эрекцию

К счастью, эксперты говорят, что большинство людей могут принять эффективные меры, чтобы решить эту проблему. Первое — это обратиться к семейному врачу, который может диагностировать любую возможную причину.

Если проблема вызвана, например, высоким уровнем холестерина или высоким кровяным давлением, семейный врач может назначить таблетки для снижения этих уровней. Это должно не только защитить организм от смертельных осложнений, но и бороться с эректильной дисфункцией.

Однако есть также изменения образа жизни, которые могут помочь с этой проблемой.

Исследования показывают, что около 160 минут умеренных физических упражнений в неделю, таких как быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание — в течение шести месяцев уменьшали проблемы с эрекцией у мужчин, чья дисфункция была связана с факторами риска сердечно-сосудистой системы.

Между тем, исследование 2020 года, в котором приняли участие более 20 000 мужчин, показало, что соблюдавшие средиземноморскую диету — сосредоточенную на цельнозерновых продуктах и постном белке — снизили риск эректильной дисфункции у мужчин старше 60 лет на одну пятую.

«Помимо диеты и регулярных физических упражнений очень важно иметь хороший режим сна, спать восемь часов в сутки», — говорит доктор Джефф Фостер, семейный врач, специализирующийся на мужском здоровье. «Это поможет справиться с еще одним важным фактором — стрессом».

Эксперты говорят, что для тех, кто не реагирует на изменение образа жизни, таблетки, такие как Виагра и Сиалис могут быть решением.

Действие Сиалиса обычно длится до 36 часов, что делает его наиболее популярным выбором. Однако некоторые мужчины считают, что Виагра, которая длится от четырех до шести часов, имеет более сильное влияние на их эрекцию.

Для тех, кто не реагирует на лекарства, существуют вакуумные эрекционные устройства, также известные как насосы для пениса. Они работают, втягивая кровь в пенис, которая затем удерживается там с помощью кольца для стяжки, размещенного вокруг основания органа.

Однако врачи говорят, что самой большой проблемой в борьбе с эректильной дисфункцией является то, что мужчины не обращаются за помощью. В среднем пациенты страдают эректильной дисфункцией в течение трех лет, прежде чем обращаются к врачу.

«Важно, что если мужчины переживают более одного эпизода эректильной дисфункции, они обращаются к семейному врачу», — говорит доктор Фостер.

«Это значит, что прежде чем обратиться к нам, они часто пытались заниматься самолечением с помощью безрецептурной виагры — и, как вы знаете, сердечные заболевания часто являются основной причиной. Это значит, что мужчины откладывают лечение серьезных заболеваний.

Ранее мужчина с самым большим в мире пенисом откровенно рассказал о своей повседневной жизни.