Отца ошеломило задание по математике для его шестилетнего сына: в чем суть

Отец, который пытался разобраться с домашним заданием своего шестилетнего сына, настолько растерялся, что решил обратиться за помощью к незнакомцам в Сети. Мужчина опубликовал в соцсетях фото «странного» задания по математике, после того как долго пытался понять его сам.

Об этом пишет Mirror.

Суть задачи

В учебнике в разделе «Математика в реальной жизни» ученикам предлагали: «Используйте макароны, пуговицы или другие мелкие предметы, которые можно найти дома. Сделайте каждое число в десяти рамках по-другому».

К заданию прилагались две таблицы формата 2×5 клеток, над которыми были указаны числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Далее школьникам задавали вопрос: «Как вы их посчитали?», а затем предлагали: «Спросите взрослого, сколько их там» и следующий — «Как взрослый их посчитал?»

Но это было не единственное задание, которое вызвало трудности. В следующем пункте детям нужно было решить задачу с двумя коробками, где, по условию, лежали ручки.

Задания по математике / © reddit.com

В соцсетях сразу появились комментарии.

«Это прекрасный ресурс для класса, и я полностью согласен с его подходом, но он слишком многословен и требует огромного количества объяснений и демонстраций, прежде чем дети смогут выполнить его самостоятельно. Я лично не стал бы давать это домой, ведь ребенок, вероятно, даже не сможет его прочитать, а не каждый из родителей способен объяснить материал. Уровень сложности вполне адекватный и не выходит за рамки нормы», — прокомментировал один из пользователей.

Другой пользователь поделился собственным опытом:

«Я начал гораздо больше уважать учителей после того, как делал домашнее задание с племянницей. Очень сложно объяснить математику тому, кто вообще не имеет представления о математике. Я расстраиваюсь, потому что она не понимает, она злится, потому что я не понимаю, чего именно она не понимает. И еще усложняет то, что методика обучения изменилась с тех пор, как я был ребенком! Что за беда эти «числовые пары»!? В мои времена просто спрашивали: какие два числа дают в сумме 10».

Пояснение задачи

Третий пользователь попытался объяснить задачу проще:

«На странице есть 20 клеток: 10 слева и 10 справа. Представьте, что вы кладете в каждую клетку TicTac. Чтобы сделать число 11, нужно заполнить все 10 клеток слева и еще одну справа».

