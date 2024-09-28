Отважный питбуль спас двух детей от королевской кобры – фото

Он убил ее после того, как она проникла в дом.

Отважный питбуль по кличке Дженни спас свою семью, убив королевскую кобру, пробравшуюся в их дом в Индии.

Об этом сообщает Daily Star.

Собаку сняли на камеру, когда она схватила рептилию в пасть и трясла ее, пока та не стала бездыханной. Смертоносная змея длиной 1,5 метра проникла в сад семьи, где играли двое мальчиков, восьми и десяти лет, всего в нескольких метрах от них.

Дети закричали, увидев змею. Услышав их крики, Дженни сорвалась с поводка и бросилась на королевскую кобру, удерживая ее в своих челюстях в течение пяти болезненных минут, пока та не умерла в результате полученных травм.

Питбуль убил кобру / Фото: Jam Press Vid/Newslions

Владелец Дженни, Пенджаб Сингх, рассказал местным СМИ, что питбуль убил около восьми-десяти змей, часто появляющихся во время сезона муссонов: "Если бы змея попала в дом, могло произойти что угодно. Меня не было дома, но был мой сын и дети. Дженни спасла им жизнь. Люди часто говорят о питбулах что-то плохое, но мой никогда никому не причинил вреда. Если бы Дженни не убила змею, могла произойти трагедия. Она спасла жизнь и заслужила нашу благодарность".

Питбуль убил кобру / Фото: Jam Press Vid/Newslions

В марте в Индии запретили импортировать, продавать и разводить питбулей. Королевские кобры ядовиты и в основном охотятся на других змей. Однако эти существа могут нападать на людей, чувствуя себя загнанными в угол, с целью самозащиты или для защиты своих яиц. Королевские кобры являются причиной смерти около пяти человек во всем мире каждый год.

Напомним, стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от насильника, который успел ее раздеть. Мужчина заманил ребенка в заброшенное здание.

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