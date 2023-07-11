Ответ проще, чем мы могли подумать: зачем нужна сзади на рубашках петля

Иногда вещи, которые мы используем почти не каждый день, имеют детали, о происхождении которых мы даже не задумываемся. К примеру, зачем на рубашке сзади петля? Какую функцию она выполняет?

Упоминания о петельке, появившейся на спине мужских сорочек, относятся к началу XIX века. В то время считалось, что такие изделия качественные и дорогие. Но сама петелька, по словам ученых, использовалась гораздо раньше. Ее расположение достаточно необычно, поэтому историки долгое время пытались разобраться, зачем петля на рубашках сзади и какую задачу она выполняет.

Существует несколько версий, откуда взялась эта петелька. Например, существует вполне вероятное предположение, которое использовали для фиксации галстука. Ученые считают, что аксессуар пропускали через эту петлю, чтобы он оставался на своем месте даже во время достаточно активных движений. К примеру, по словам некоторых исследователей, так ковбои не теряли свои шейные платки.

Более правдоподобной смотрится другая версия. Считается, что петлю на спину рубашки первыми начали пришивать британские моряки. Они должны были выглядеть аккуратно даже после многодневного плавания на судне. Гладить сорочки в таких условиях было достаточно сложно, мест для хранения было мало. Поэтому моряки придумали нашивать на спину рубашки небольшую петельку, чтобы вешать вещь на крючок. Так одежда меньше мялась.

Почему же тогда петлю не пришивали с внутренней стороны, как это делают сегодня на верхней одежде? Ученые и здесь нашли ответ. Петелька, которую нашили внутри, натирала бы шею во время ношения, ведь рубашку чаще всего надевают на голое тело или майку с короткими рукавами.

Позже петельки начали нашивать не только моряки. Хотя сегодня уже не так остро стоит проблема чистоплотного хранения мужских рубашек, но деталь осталась. Правда, современные петли значительно меньше тех, которые пришивались изначально.

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