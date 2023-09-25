Овцы случайно съели более 270 кг каннабиса: "Прыгали выше, чем козы"

Стадо овец перешло на несколько иную диету после того, как съело более 270 кг каннабиса.

Об этом сообщает Newsweek.

Рядом с городом Альмирос в Фессалии, Греция, теплица, в которой выращивают лечебную марихуану, стала неожиданной закусочной для скрывавшихся от шторма Даниэль животных.

Шторм привел к выпадению самого высокого за всю историю месячного количества осадков в Европе. Непрерывный дождь нанес ущерб центральному региону, совмещая ливни с оползнями, разрушая дороги и мосты и нанося ущерб жизненно важным запасам воды.

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Пытаясь избежать наводнения, стадо овец укрылось в теплице и одновременно "собрало урожай" каннабиса.

Удивленный пастух наблюдал, как его стадо начало демонстрировать то, что он назвал "странным поведением".

Владелец теплицы рассказал: "Я не знаю, смеяться или плакать. У нас была волна жары, и мы потеряли много продукции. У нас были наводнения, мы потеряли почти все. Теперь это... Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось. Честно говоря, не знаю, что сказать".

Греческое издание новостей процитировало Янниса Буруниса, владельца фермы, который сказал местному радиопродюсеру: "Они нашли зелень, которую можно есть", а затем добавил, что овцы "прыгали выше коз, чего никогда не бывает".

В 2017 году правительство Греции легализовало использование каннабиса в медицинских целях. В 2023 году в стране открыли свой первый в истории завод по производству лекарственной марихуаны. Выращивание каннабиса для медицинских целей предоставило стране необходимые экономические возможности. Компании начали делать значительные инвестиции в страну. Чиновники греческого правительства стремятся воспользоваться потенциальными экономическими выгодами, создав нормативную базу для выращивания, переработки и экспорта каннабиса.

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Каннабис рассматривается как решение некоторых проблем, с которыми сталкиваются греческие фермеры, которые в последние годы столкнулись с падением прибыли от традиционных сельскохозяйственных продуктов.

Животные, употребляющие каннабис, могут быть чрезвычайно опасными, как собака, случайно съевшая весь запас своего хозяина.

Между тем, некоторые ученые даже тестировали кормление животных марихуаной, чтобы посмотреть, что произойдет. В 2022 году у молочных коров, которых кормили рационом, содержащим техническую коноплю, произошел ряд физических и поведенческих изменений, в частности повышенная зевота, слюнотечение и неустойчивые движения.

Напомним, в Беларуси руководитель предприятия шокировал женщин инсталляцией. Он не намерен менять неоднозначную аббревиатуру.

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