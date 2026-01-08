Овечий рейд: в Германии стая животных захватила супермаркет

Овцы в магазине. Фото: PENNY

Реклама

В Баварии покупатели супермаркета стали свидетелями неожиданного зрелища: около 50 овец внезапно промчались по торговому залу в поисках еды. Животные выбрались с соседнего поля и направлялись прямо ко входу магазина, оставив людей ошеломленными.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Инцидент произошел в понедельник. На видео видно, как стая овец уверенно заходит в помещение, прижимаясь друг к другу возле касс. Там они задержались примерно на 20 минут и не спешили уходить, несмотря на попытки работников и клиентов направить их обратно на улицу. Люди стучали по прилавкам, пытаясь направить животных к выходу, однако те, похоже, решили устроить собственную «экскурсию» по торговым рядам.

Реклама

По данным телеканала ZDF, в магазине возник настоящий беспорядок: на пол падали бутылки и продукты, а некоторым посетителям даже пришлось выпрыгивать на кассовые ленты, чтобы избежать контакта с беспокойными «гостями». Считается, что овцы отделились от отары из примерно 500 животных.

Когда стадо наконец решило вернуться к своим «сородичам», оно стремительно выбежало из магазина, оставив после себя немало следов, в том числе и навоза. Пастух предположил, что животные могли спутать пакет покупателя с мешком для корма — и это привело их в супермаркет.

Событие быстро стало вирусным. Посольство Германии в Лондоне распространило фото из магазина, в шутку назвав Баварию «Баа-варией».

В итоге животные не только избежали каких-либо санкций, но и получили годовой запас корма — в качестве благодарности за рекламу, которую супермаркет получил благодаря их неординарному визиту.

Реклама

Напомним, жительница Мэриленда нашла встроенный комод на чердаке своего 79-летнего дома с надписью «Сюрприз». Видео открытия стало вирусным в TikTok, набрав более миллиона просмотров