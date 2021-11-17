"Ой!": изображение самца обезьяны в очень болезненной позе сочли самым забавным фото

"Ой!": изображение самца обезьяны в очень болезненной позе сочли самым забавным фото

Объявлен победитель конкурса среди фотографов, которые снимают дикую природу в неожиданном ракурсе.

Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA) назвали самое забавное фото, сделанное в дикой природе.

Как сообщили на официальном сайте CWPA, победителем этого года стал снимок Кена Дженсена (Ken Jensen), сделанный в Китае в 2016 году.

Самое забавное фото называется "Ой!" (Ouch!). На нем изображен самец обезьяны, очень неудобно сидящий на проволоке.

По словам автора снимка, в тот момент самец вел себя довольно агрессивно, но удачный кадр сделал его комедийным.

"Это замечательное чувство – знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться во всем мире и помогает поддерживать меры по сохранению и защите природы", – сказал Дженсен.

В награду победитель получил недельное сафари в кенийском заповеднике Масаи Мара, а также сумку для фотоаппарата и другие сувениры.

Приз зрительских симпатий завоевал снимок Джона Спирса, на котором изображен голубь с опавшим листом на голове.

В этом году участниками конкурса было более 7000 человек, в финал попали 42 автора фото.

Напомним, в ботаническом саду американского Сан-Диего посетители выстроились в очереди, чтобы увидеть редкий цветок, который пахнет как гнилая рыба.

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