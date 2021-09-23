"Озадаченная" Хлоя Клемм продает свой культовый мем как NFT: стоимость стартует от $15 тыс.

Мем "озадаченной Хлои" стал популярным в 2013 году.

10-летняя американка Хлоя Клемм, которая в 2013 году стала звездой Сети благодаря забавной реакции на неожиданную поездку в "Диснейленд", планирует продать свой мем в формате невзаимозаменяемого токена (NFT).

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что стартовая цена — 5 эфиров (криптовалюта на платформе Ethereum) или примерно 15 тысяч долларов.

"Это отличная возможность. Теперь поклонник Хлои, который любит этот мем, сможет владеть им. Даже Хлоя сказала: "Это довольно круто", — поделилась мать девочки Кэти Клемм.

Она рассказала, что хотела бы потратить полученные от продажи деньги на оплату образования двух своих дочерей.

"Хлоя говорит: "Я бы хотела купить коня, я бы хотела построить мир Уолта Диснея", но я бы просто хотела дать ей возможность закончить колледж", — объясняет Кэти.

Мем "Озадаченная Хлои", также известный как "Боковой взгляд Хлои", стал популярным в 2013 году. Тогда в Сети появился видеоролик, на котором двухлетняя девочка, сидя в автомобиле с сестрой, узнает о том, что поедет в "Диснейленд".

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Старший ребенок очень обрадовался, однако Хлоя выглядела озадаченной. Ее смешной выражение лица стало легендарным мемом, который до сих пор используют пользователи Сети.

Сейчас у девочки более 500 тысяч подписчиков в Instagram, а ее лицо даже появилось в рекламе Google в Бразилии.

Ранее героиня мема "Девочка-катастрофа" американка Зои Рот продала свой культовый снимок в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) на онлайн-аукционе за 430 тысяч долларов.

Как сообщалось, газета The New York Times продала авторский материал в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) за 560 тысяч долларов на онлайн-аукционе.

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А на американском аукционе почти за 700 тысяч долларов продали картину от робота Софии. Ее создали в цифровом формате NFT, то есть в виде уникальной цифровой записи, подтверждающей авторство.

Напомним, что этой технологии уже несколько лет, однако огромную популярность она начала приобретать именно во время пандемии. Эксперты объясняют, что люди стали больше времени проводить онлайн, а те же музеи, оказавшись на карантине, — стали оцифровывать произведения искусства.

Рынок NFT стремительно растет, и некоторые произведения зарабатывают десятки миллионов долларов. Так, первый твит основателя соцсети Twitter заработал почти три миллиона долларов. Картины и видео от девушки Илона Маска певицы Граймс — почти шесть миллионов. Коллаж с 5000 фото американского художника Майка Винкельмана — рекордные 70 миллионов долларов.

На аукционе почти за 700 тысяч долларов продали картину от робота Софии

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