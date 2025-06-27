"Оземпик" теряет позиции: ученые назвали более эффективный метод похудения

Похудение / © pixabay.com

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Новейшие препараты для похудения, такие как “Оземпик” (семаглутид), демонстрируют значительный потенциал в снижении веса, однако новое исследование из Нью-Йоркского университета (NYU) свидетельствует: ни один из них пока не сравнился с эффективностью бариатрической хирургии.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи NYU Langone Health проанализировали результаты пациентов, принимавших семаглутид или тирзепатид, и сравнили их с результатами пациентов после рукавной резекции желудка и желудочного шунтирования. На основе медицинских записей и данных за два года было установлено: хирургические пациенты потеряли в среднем 25,7% массы тела, тогда как принимавшие GLP-1-препараты — лишь 5,3%.

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«В клинических испытаниях потеря веса с GLP-1 достигает 15-21%, но в реальном мире эти цифры значительно ниже», — объяснил хирург-ординатор NYU Эйвери Браун.

Он отметил, что до 70% пациентов прекращают прием лекарства уже в течение первого года, что значительно снижает эффективность терапии.

Преимущество хирургии состоит в ее постоянном действии, тогда как действие медикаментов прекращается после завершения курса. В то же время бариатрическая операция требует соблюдения строгой диеты, режима физической активности и носит необратимый характер.

Следует отметить, что исследование финансировалось Американским обществом метаболической и бариатрической хирургии (ASMBS), однако даже с учетом этого исследователи признают потенциал GLP-1-препаратов и подчеркивают важность персонализированного подхода.

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В то же время Ozempic остается популярным выбором для миллионов, особенно из-за его дополнительного действия — контроля уровня сахара в крови при диабете 2 типа, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.

Несмотря на это, лишь небольшой процент пациентов, имеющих показания к хирургии, выбирают ее как метод лечения. Авторы исследования планируют в будущем сосредоточиться на том, как оптимизировать эффективность GLP-1-терапии, адаптировать ее к потребностям конкретных пациентов и уменьшить финансовый барьер для доступа к эффективному лечению.

Напомним, “Оземпик” — это действительно профессиональный медицинский препарат, ставший открытием в терапии серьезного ожирения и диабета. В странах, где проблемы с избыточным весом приобрели масштабы эпидемии, Оземпик уже признан прорывом на уровне изобретения антибиотиков или статинов.

Однако именно эта популярность и вызывает больше всего вопросов. Ведь препарат, предназначенный для тяжелобольных, все чаще применяется для сброса всего 5–10 килограммов — для красоты, а не по медицинским показаниям.

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