Озеро-призрак вернулось спустя 130 лет: вода затопила огромную территорию

Озеро Туларе (Па'аши)

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В Калифорнии неожиданно вновь появилось огромное озеро, исчезнувшее с карты более 130 лет назад. Весной 2023 года водоем Па’аши вновь заполнил часть долины Сан-Хоакин, затопив территорию площадью почти 100 тысяч акров.

Об этом необычном природном явлении пишет издание Daily Galaxy.

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Первыми появление водоема заметили птицы. На поверхности воды появились чирки и озерные утки, а над озером начали охотиться на комаров ласточки. За короткое время на месте высохших сельскохозяйственных угодий вновь образовался огромный водоем, который в исторические времена считался самым большим озером к западу от Миссисипи.

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«Па’аши» на языке индейского племени йокутс означает «большая вода». Когда-то озеро достигало примерно 160 километров в длину и 48 километров в ширину. В конце XIX века его осушили, превратив бывшее дно в плодородные сельскохозяйственные земли.

Что вернуло воду на высохшее дно

Возрождение озера стало следствием мощных зимних штормов и масштабного таяния снега в горах Сьерра-Невада. Большой объем воды по рекам и каналам начал поступать в равнинную долину, где ей практически некуда было деваться.

Вода быстро заполнила бассейн, который более века использовался для выращивания сельскохозяйственных культур. Под водой оказались тысячи акров полей с фисташками, миндалем, хлопком и другими культурами.

В пиковый период площадь озера составляла примерно 94 тысячи акров. Наводнение привело к эвакуации населения, остановке сельскохозяйственных работ и серьезным убыткам для местных сообществ.

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Для современной Калифорнии это стало напоминанием о том, что бывшее озеро фактически никуда не исчезло — люди лишь изменили направление течения воды с помощью каналов, дамб и других гидротехнических сооружений.

Озеро уже возвращалось раньше

Несмотря на то, что Па’аши официально высохло в конце XIX века, его возрождение в 2023 году не было беспрецедентным.

Наводнение уже обрушивалось на эту долину в 1906 году, когда затопление продолжалось несколько лет. Озеро вновь появлялось в 1916 году и в 1921–1922 годах. Новые масштабные наводнения фиксировались также в конце 1930-х годов, нанося значительный ущерб фермерам.

Причина кроется в географии региона. В долине Сан-Хоакин выпадает сравнительно мало осадков, но через нее протекают реки, несущие воду из снежных районов Сьерра-Невады. Исторически эта вода скапливалась в низине, образуя огромное озеро.

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Люди не смогли победить «большую воду»

Исчезновение Па’аши стало результатом масштабного преобразования ландшафта. В конце XIX — начале XX века в Калифорнии создали систему каналов, водоотводов и дамб, которая позволила осушить озеро и использовать его дно для сельского хозяйства.

Однако экстремальные погодные явления продемонстрировали уязвимость этой системы. Когда в 2023 году в долину хлынул огромный объем воды, искусственная инфраструктура не смогла полностью сдержать ее.

В то же время возрождение Па’аши имело и экологический эффект. Вместе с водой вернулись многочисленные птицы и рыба, а территория вновь стала напоминать естественную водно-болотную экосистему.

«Озеро-призрак» еще может напомнить о себе

Эксперты рассматривают историю Па’аши не только как необычный эпизод, но и как предупреждение для современной Калифорнии.

Изменения климата повышают риск экстремальных осадков и масштабных наводнений, в то время как долина Сан-Хоакин по-прежнему является районом интенсивного сельского хозяйства.

Возвращение воды в 2023 году показало, насколько быстро огромная территория, которую люди считали окончательно освоенной и пригодной для земледелия, может вновь превратиться в озеро.

Напомним, что в Украине, в Хмельницкой области, полностью исчезла гидрологическая природная достопримечательность общегосударственного значения— Святое озеро, существовавшее более 10 тысяч лет.

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