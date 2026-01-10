Озеро, ушедшее сквозь лес: невероятная история исчезновения водоема в Канаде

Озеро / © Pixabay

Реклама

В канадской провинции Квебек при загадочных обстоятельствах полностью исчезло природное озеро Руж, из которого миллионы кубометров воды внезапно вышли за пределы берегов и преодолели около 10 километров по суше.

Об этом пишет издание The Guardian.

Инцидент произошел вечером в мае 2025 года вблизи населенного пункта Васванипи на севере Квебека. Местный житель Мануэль Диксон узнал о происшествии из сообщения в социальных сетях, которое сначала воспринял как шутку: «Озера Руж больше нет».

Реклама

Озеро Руж площадью около 3 кв. км было хорошо известно местным жителям — с прозрачной водой, песчаными берегами и значительными запасами форели. На следующий день после инцидента Диксон вместе с семьей добрался до места и увидел, что водоем полностью исчез. На его месте остался слой ила и мертвая рыба, над которыми кружили стервятники.

Как выяснилось, вода не испарилась, а внезапно прорвалась через природные барьеры, образовав новый путь через леса и холмы. Поток преодолел почти 10 километров, прежде чем упасть в другое, значительно большее по размеру озеро. Несмотря на масштаб события, информации о пострадавших не поступало.

Специалисты и местная община пытаются установить, стало ли это событие следствием природной аномалии или результатом длительной человеческой деятельности.

Председатель общины кри Ирен Нипош сообщила, что событие застало местные власти врасплох.

«Я была опустошена. Мы созвали экстренное совещание, но даже не знали, кого приглашать. Нет никаких инструкций на случай, если у вас вдруг исчезает целое озеро», — отметила она.

Реклама

В научной литературе подобные явления классифицируют как «прорывные наводнения», которые обычно случаются с ледниковыми озерами или искусственными водохранилищами. В то же время международные эксперты отмечают, что случай с озером Руж является уникальным, поскольку речь идет о самовольном дренаже природного неледникового озера, которое к тому же сформировало новый водный маршрут, а не воспользовалось существующим руслом.

Ученые выделяют несколько возможных геологических факторов катастрофы. В частности, озеро располагалось на возвышенности, его берега состояли из мягких почв, а весной регион испытал рекордное количество снега и аномально быстрое таяние.

Вместе с тем представители коренного народа кри и экологи призывают учитывать историю промышленного освоения территории. За последние годы регион дважды пострадал от масштабных лесных пожаров, в частности в 2023 году, когда были уничтожены большие площади зрелых лесов. В отчете лесного департамента кри отмечается, что потеря растительности вокруг озера сделала береговую линию значительно более уязвимой.

Кроме пожаров, на ситуацию повлияли десятилетия интенсивной вырубки лесов. Местный житель Пол Диксон объяснил, что раньше густые леса обеспечивали постепенное таяние снега в течение нескольких месяцев, тогда как на открытых участках тот же объем тает за значительно более короткий период.

Реклама

Гидрологи объясняют, что хвойные леса способны поглощать до половины осадков. При отсутствии деревьев избыточная вода попадает в грунтовые воды, повышая их уровень и создавая внутреннее давление на берега. Дополнительными факторами стали разрыхление почвы после вырубки, а также водоотталкивающие свойства обожженной земли после пожаров.

Специалисты считают, что исчезновение озера Руж стало результатом цепной реакции, в которой естественная геологическая уязвимость была доведена до критического предела человеческой деятельностью. Сейчас исследователи пытаются оценить, сколько других природных водоемов в мире могут находиться в подобном риске из-за изменения ландшафта.

Напомним, ранее мы писали о том, что спутники NASA зафиксировали шокирующие последствия изменений климата и исчезновения озера.