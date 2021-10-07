Ожидание — реальность: 10 фото кондитерских изделий, не соответствующих ожиданиям

Пользователи социальных сетей по всему миру поделились самыми большими кондитерскими провалами: от очень несчастного Малыша Йоды до "тошнотворной" зеркальной глазури.

Кондитерское искусство — дело тонкое, требующее соблюдения рецептуры и наличия опыта. Но не всегда ожидания соответствует реальности.

Издание Daily Mail опубликовало фото, которые показали, насколько сложно следовать рецепту.

Некоторые люди из подборки были недовольными покупателями: заказывали торты и получали блюда, которые выглядели совсем иначе. Другие были начинающими кондитерами, которые изо всех сил пытались воссоздать своего любимого персонажа, но не смогли.

Ожидание/Реальность

Вот такая "зеркальная глазурь"

Любимого детского персонажа из "Улицы Сезам" трудно узнать

Без предварительного сравнения было бы трудно сказать, что этот торт был вдохновлен Гизмо с фильма 1984 года "Гремлины"

Возможно, снеговику Олафу немного жарко

Трудно не заметить разницу

Этот единорог мало похож на оригинал

Малыш Йода немного загрустил

Не совсем то, что заказывали

На этом торте должно быть написано "Величайший отец в мире"

Напомним, загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао. На самом деле, ее идея — привлечь внимание к изменениям климата.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку