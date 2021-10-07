Ожидание — реальность: 10 фото кондитерских изделий, не соответствующих ожиданиям

Пользователи социальных сетей по всему миру поделились самыми большими кондитерскими провалами: от очень несчастного Малыша Йоды до "тошнотворной" зеркальной глазури.
Кондитерское искусство — дело тонкое, требующее соблюдения рецептуры и наличия опыта. Но не всегда ожидания соответствует реальности.
Издание Daily Mail опубликовало фото, которые показали, насколько сложно следовать рецепту.
Некоторые люди из подборки были недовольными покупателями: заказывали торты и получали блюда, которые выглядели совсем иначе. Другие были начинающими кондитерами, которые изо всех сил пытались воссоздать своего любимого персонажа, но не смогли.
Напомним, загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао. На самом деле, ее идея — привлечь внимание к изменениям климата.