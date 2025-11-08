"Ожил" во время подготовки к собственным похоронам: в Индии 70-летний мужчина шокировал семью

Похороны / © pixabay.com

Семья из индийского города Индор пережила настоящее чудо: 70-летний Маханлал Ваид, которого уже считали мертвым, внезапно начал дышать прямо во время подготовки к собственным похоронам.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина попал в больницу после кровоизлияния в мозг. После операции его состояние ухудшалось, и врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ. Когда устройство отсоединили, Ваид перестал подавать признаки жизни, и родные решили, что он умер. Тело забрали домой, где уже собрались родственники, чтобы провести его в последний путь.

Однако примерно через полчаса мужчина внезапно начал дышать. Этот момент шокировал всех присутствующих. К тому времени в социальных сетях уже распространили сообщение о его смерти, а друзья и знакомые присылали соболезнования. Сын Маханлала назвал событие настоящим чудом и сообщил, что отец сейчас приходит в себя дома.

«Мы молимся за скорейшее выздоровление моего отца», — отметил мужчина.

Это уже не первый случай, когда в Индии люди, объявленные мертвыми, возвращались к жизни. В прошлом году 45-летний Рохиташ Кумар из города Джунджуну, штат Раджастан, подавал слабые признаки жизни, когда его уже готовили к кремации.

Кумар, который был немым и глухим сиротой, несколько часов пролежал в ледяном морге, прежде чем персонал заметил, что он дышит. После инцидента мужчину перевели в реанимацию, однако он вскоре умер. Из-за этого случая главного врача и трех медиков отстранили от работы по подозрению в халатности.

Напомним, мексиканская певица и актриса Пети Муньйос (Paty Muñoz) рассказала о жутком опыте, который она пережила в 2019 году во время операции на груди. Из-за осложнений, когда врачи пытались ее реанимировать и вывести из наркоза, 57-летняя звезда пережила кратковременный опыт клинической смерти. Она описывает это как «ад».