Пациентка из-за секс-фантазии довела своего психолога до депрессии и он едва не умер: что произошло

В Великобритании бывшая пациентка чуть не довела до самоубийства своего психолога. Она преследовала женщину, публиковала в Интернете свои секс-фантазии о ней и угрожала убийством.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

24-летняя пациентка дома для жертв домашнего насилия Лия Дипналл долго преследовала своего психолога. Она создала аккаунты в социальных сетях, в которых утверждала, что рабочее место психолога Кэти Кулинг было "публичным домом", где персонал готовил пациентов к сексу.

Преследовательница также изменила описание частного терапевтического бизнеса Кэти Кулинг в Интернете на "магазин секс-игрушек" и только за один день прислала ей 187 электронных писем с надписью "умри с**а".

На фото: Лия Дипналл / Фото: dailymail.co.uk

Дипналл познакомилась со своей психологом в ноябре 2020 года после того, как ее отправили в благотворительную организацию "Стокпорт без насилия. Она покинула убежище в октябре 2021 года, но уже через три дня создала аккаунт в Facebook под вымышленным именем "Секс-кольцо Стокпорта без насилия", раскрыла конфиденциальное местонахождение убежища и врала, что в нем происходят оргии.

В период с 11 октября по 27 ноября 2021 года Дипналл послала своей бывшей психологу сотни электронных писем, сообщений в социальных сетях, писем и листовок. Среди них была поздравительная открытка с информацией о месте рождения жертвы, девичьей фамилии матери и прежнем месте работы.

Она засыпала консультанта грубыми сообщениями, в том числе одним, в котором Кэтти Кулинг предлагалось "подохнуть нах*й" и содержалось нарисованное от руки изображение расчлененной женщины.

В других сообщениях говорилось: "Кэти Кулинг имеет сексуальные отношения со всеми жителями" и "Кэти Кулинг — сексуальная хищница".

Дипналл также прислала психологу несколько своих фотографий топлесс, в том числе однажды прикрепила фотографию к кольцу для ключей. Она подписала Кулинг на смс-сообщение от молитвенных групп, розыгрышей и опубликовала личный номер телефона жертвы в Интернете.

Психолог рассказала, что из-за постоянных угроз и притязаний ее жизнь превратилась в ад. Из-за клеветы в Интернете она больше не может работать психологом.

"Потеря, которую я пережила, была и остается невероятно болезненной, ведь последние 12 лет я строила свой бизнес, а за 11 недель он понес жестокий напад и был разрушен", — сказала она.

Мисс Кулинг утверждает, что инцидент повлиял на способность ее спать, а также на ее психическую и физическую форму.

"Моя тревога растет, когда я вижу изменения в автомобилях, припаркованных у моего дома, и я испытываю страх, когда вижу людей, сидящих в своих автомобилях ночью с включенными фарами. Я боюсь людей, идущих позади меня в том же направлении. Мне пришлось пройти курс терапии, и я попробовала много разных лекарств, чтобы помочь мне справиться с эмоциями, связанными с этим приступом, включая гнев, депрессию, страх, стресс и подчас суицидальные мысли", — рассказала женщина.

Впоследствии шантажистку арестовала полиция. Ее адвокат на суде объяснила, что Лия Дипналл сама страдает психологическими расстройствами из-за насилия в ее семье. Также подозреваемая обвинила свою жертву в неквалифицированности, что мол и ее спровоцировало на подобные действия.

Суд признал нападающую виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора. Она должна пройти новый курс психологической реабилитации.

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