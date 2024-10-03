"Пальцы дьявола": женщина нашла жуткий гриб, воняющий гнилой плотью (фото)

Гриб вылупляется из слизистого желатинового "яйца", и по мере роста начинают выступать "щупальца".

Жительница Великобритании нашла редкий гриб "пальцы дьявола", который имеет запах гнилой плоти и вид "протягивающейся руки из могилы".

Об этом сообщает Mail Online.

Этот причудливый гриб недавно Нью-Форесте нашла 67-летняя Джулия Россер, учительница на пенсии. Гриб получил прозвище "пальцы дьявола" благодаря своему отвратительному виду, похожему на руку.

Более того, он имеет отвратительный запах, который те, кому не повезло встретить его, описывают как "словно гнилое мясо".

"Этот был больше похож на руку, чем любой другой, который я когда-либо видела. Казалось, оно протягивает руку из-за могилы. Это выглядело очень жутко", – рассказала Россер.

"Пальцы дьявола" обычно попадаются в конце октября, но в этом году из-за влажной погоды появились раньше.

"В прошлом году я нашла "пальцы дьявола" примерно в том же районе, поэтому искала их. Они вырываются из-под земли с помощью этих красных щупалец или пальцев", — рассказала Россер.

Из-за странного вида гриб также называют "осьминогим зловонным" или "осьминоговым грибом".

Гриб – уроженец Новой Зеландии и Австралии. Считается, что он был доставлен во Францию во время Первой мировой войны с военными поставками.

"Вид происходит из южного полушария и впервые был обнаружен в Великобритании в 1914 году", – объяснили в Wildlife Trusts.

Гриб вылупляется из слизистого желатинового "яйца", и по мере роста начинают выступать "щупальца".

Хотя гриб легко заметить по алому цвету, он довольно редок в Британии.

"Высота щупалец составляет около 5 см, а длина может достигать 7 см. Обычно есть по крайней мере 3 или 4 щупальца. Часто встречается среди листьев под деревьями или в парках и садах. Этот гриб пахнет гнилой плотью, что привлекает насекомых к рукам, где расположены споры. Споры затем распространяются посетителями-насекомыми", – сообщили в Wildlife Trusts.

Гриб, который называют "пальцы дьявола"/Фото: Джулия Россер

Гриб, который называют "пальцы дьявола"/Фото: Джулия Россер

К слову, в Австрии мужчина ампутировал свой пенис топором после того, как принял большую дозу психоделических грибов.

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