Палец женщины чуть "не взорвался" после укуса популярного животного (фото)

28-летний Кристал Радд из Британии сделали операцию на пальце после смертельного укуса паука-вдовы. Женщина думала, что это прыщ, и даже попыталась выколоть болезненный след стерилизованной шпилькой.

Об этом пишет Dailystar.

Опасный отпечаток Радд впервые заметил на своем пальце 25 марта. Она чувствовала ужасную боль – даже после того, как врачи назначили антибиотики и антигистаминные препараты, поскольку считали это укусом овода. Но в начале апреля Кристал была в агонии. Она рассказала, что чувствовала, будто ее палец "взорвется", и 3 апреля ее срочно доставили в больницу для экстренной операции.

"Боль начала становиться невыносимой. Мне пришлось попросить своего старшего сына, которому восемь лет, помочь мне одеться, потому что я не мог пошевелить рукой. Мой палец, в который меня укусили, был гневно-красным. Казалось, что собирается взорваться", - рассказала женщина.

Ей врачи провели операцию и сейчас она чувствует облегчение, несмотря на то, что она до сих пор не двигается по поврежденному пальцу.

Фото: dailystar.co.uk

Напомним, ранее рассказывали о смертоносном пауке, который убивает за считанные минуты. Его можно встретить в очень неожиданном месте.