"Пальцы мертвеца" и другие "сокровища" нашли в волынском лесу (фото)
В волынской «Цуманской пуще» обнаружили активное размножение грибов и лишайников.
Несмотря на господство календарной зимы лесные экосистемы продолжают удивлять активной жизнью. Во время полевого выезда работники Национального природного парка «Цуманская пуща» обнаружили необычную активизацию грибов, мхов и лишайников, визуально напоминающих зимнее «цветение».
Об этом сообщают в Киверцовском национальном природном парке «Цуманская пуща».
Ученые отмечают, что именно мхи и лишайники являются ключевыми элементами зимней красоты леса, обеспечивая жизнедеятельность почвенного покрова.
Представители «Цуманской пущи» отмечают, что мхи плягиомниум великолепный ( Plagiomnium insigne ) создают мягкие, насыщенно-зеленые ковры. Особенно заметны на фоне серых стволов. Они также играют немаловажную роль в сохранении влаги.
Лишайники, удивительные симбиотические организмы — сочетание гриба и водоросли, являются не только украшением деревьев и камней, но и чувствительными индикаторами чистоты воздуха. Их присутствие свидетельствует о здоровье нашей экосистемы. Эти причудливые, часто ветвистые формы, такие, как шиловидная кладония (Cladonia subulata), кладония вилчатая (Cladonia furcata) и другие, придают лесной текстуре особую графичность», — отмечают в представительстве.
Кроме мхов и лишайников, исследователи зафиксировали ряд видов грибов, способных плодоносить даже во время морозов.
«Надо заметить, что не все грибы ждут осени, чтобы появиться на поверхности почвы. Некоторые виды способны плодоносить даже во время морозов, сохраняя жизненные функции и формируя плодовые тела тогда, когда большинство организмов находятся в покое», — сообщили в «Цуманской пуще».
Среди обнаруженных видов:
1.Опенок зимний ( Flammulina velutipes ) — известен своей морозостойкостью.
2. Клитоцибе серый ( Clitocybe nebularis ).
3.Паралеписта обратная ( Paralepista flaccida ).
4.Псевдодождевик золотистый ( Scleroderma citrinum ).
5.Ксилария гипоксилон ( Xylaria hypoxylon ) — известен как «пальцы мертвеца», создающий необычную визуальную картину на древесине.
