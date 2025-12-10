"Пальцы мертвеца" и другие "сокровища" нашли в волынском лесу (фото)

В Волынском лесу нашли загадочные грибы (фото)

Несмотря на господство календарной зимы лесные экосистемы продолжают удивлять активной жизнью. Во время полевого выезда работники Национального природного парка «Цуманская пуща» обнаружили необычную активизацию грибов, мхов и лишайников, визуально напоминающих зимнее «цветение».

Об этом сообщают в Киверцовском национальном природном парке «Цуманская пуща».

Ученые отмечают, что именно мхи и лишайники являются ключевыми элементами зимней красоты леса, обеспечивая жизнедеятельность почвенного покрова.

Представители «Цуманской пущи» отмечают, что мхи плягиомниум великолепный ( Plagiomnium insigne ) создают мягкие, насыщенно-зеленые ковры. Особенно заметны на фоне серых стволов. Они также играют немаловажную роль в сохранении влаги.

Плагиомниум отличный (Plagiomnium insigne). Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

Лишайники, удивительные симбиотические организмы — сочетание гриба и водоросли, являются не только украшением деревьев и камней, но и чувствительными индикаторами чистоты воздуха. Их присутствие свидетельствует о здоровье нашей экосистемы. Эти причудливые, часто ветвистые формы, такие, как шиловидная кладония (Cladonia subulata), кладония вилчатая (Cladonia furcata) и другие, придают лесной текстуре особую графичность», — отмечают в представительстве.

Кладония шиловидная (Cladonia subulata). Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

Кроме мхов и лишайников, исследователи зафиксировали ряд видов грибов, способных плодоносить даже во время морозов.

«Надо заметить, что не все грибы ждут осени, чтобы появиться на поверхности почвы. Некоторые виды способны плодоносить даже во время морозов, сохраняя жизненные функции и формируя плодовые тела тогда, когда большинство организмов находятся в покое», — сообщили в «Цуманской пуще».

Среди обнаруженных видов:

1.Опенок зимний ( Flammulina velutipes ) — известен своей морозостойкостью.

Опенок зимний (Flammulina velutipes). Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

2. Клитоцибе серый ( Clitocybe nebularis ).

3.Паралеписта обратная ( Paralepista flaccida ).

Паралеписта обратная (Paralepista flaccida). Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

4.Псевдодождевик золотистый ( Scleroderma citrinum ).

Псевдодождевик золотистый (Scleroderma citrinum). Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

5.Ксилария гипоксилон ( Xylaria hypoxylon ) — известен как «пальцы мертвеца», создающий необычную визуальную картину на древесине.

Растения, которые нашли в Цуманской пуще. Фото: Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща»

