Память о прошлых жизнях: ученые ошеломили результатами исследования рассказов детей

Память о прошлых жизни скрывает странную закономерность / © Фото из открытых источников

Реклама

Некоторые дети рассказывают о людях, местах и событиях, которых, по словам их родителей, не могли знать по собственному опыту. Иногда эти истории связывают с жизнью конкретных умерших и реинкарнацией души. Американские исследователи решили проверить, есть ли в таких сообщениях закономерности, которые можно найти с помощью статистики.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Обнаружившие более чем в 1600 историях

Исследователи из Университета Виргинии проанализировали 1678 случаев, которые в течение десятилетий собирали специалисты его подразделения по исследованию необычных явлений сознания. В этих историях дети сообщали о воспоминаниях, которые исследователи сопоставляли с биографиями конкретных умерших людей.

Реклама

Ученые обращали внимание на обстоятельства смерти этих людей: умерли ли они от болезни или в старости или погибли в результате несчастного случая, насилия или другого неожиданного события. Также они проверяли, насколько внезапной была смерть и сколько лет человеку на момент гибели.

Для 1319 случаев удалось определить промежуток между смертью человека, с которым связывали воспоминания, и рождением ребенка. Медианное значение составляло 16 месяцев.

Однако исследователи заметили, что этот промежуток изменялся в зависимости от обстоятельств смерти. Если смерть была наиболее ожидаемой, между ней и рождением ребенка проходило в среднем 21 месяц. Если она была совершенно неожиданной, этот период сокращался до 12 месяцев — примерно на 43%.

Почему внезапная смерть привлекла внимание ученых

Самое интересное, что закономерность сохранялась даже после учета ряда возможных социальных и психологических объяснений. Исследователи проверяли, в частности, могли ли дети повторять истории, услышанные от взрослых, или могла ли вера семьи в реинкарнацию влиять на то, как она объясняет необычные детские высказывания.

Реклама

К тому же связь оказалась сильнее в семьях, не веривших в реинкарнацию. Это стало неожиданностью для авторов работы, они предполагали, что культурные и религиозные убеждения могут заметно влиять на подобные сообщения.

«К нашему удивлению, эта связь сохранилась, когда мы проверили значительно большее количество случаев, а исследованные нами социальные и психологические факторы не смогли ее объяснить», — отметила ведущий автор исследования Саиде Садеги из Университета Виргинии.

Авторы считают, что выявленная закономерность заслуживает дальнейшего изучения, поскольку ее не удалось полностью объяснить проверяемыми факторами.

Доказывает ли это существование реинкарнации

Несмотря на необычный результат, исследователи не утверждают, что нашли подтверждение перевоплощения душ. Работа выявила статистическую связь между обстоятельствами смерти человека и промежутком до рождения ребенка, чьи сообщения были связаны с этим человеком. Она не устанавливает, что между этими двумя событиями существует причинная связь.

Реклама

Сам факт, что ребенок называет подробности жизни умершего, тоже не означает, что он действительно помнит предыдущее воплощение. На такие рассказы могут влиять память, услышанная информация, особенности общения со взрослыми и другие факторы. В то же время, авторы исследования отмечают, что статистические закономерности в большом количестве сообщений дают основания продолжать их систематическое изучение.

Соавтор работы Мариета Пехливанова объяснила, что ученые пока не знают, как именно возникает выявленный эффект. «Механизмы, лежащие в основе этих результатов, пока неясны, но это дает нам еще больше оснований продолжать поиски, а не отвлекаться от них», — отметила исследовательница.

Следовательно, новая работа не отвечает на вопрос, существует ли реинкарнация. Она демонстрирует другое: в большой коллекции сообщений о якобы воспоминаниях прошлых жизней исследователи обнаружили закономерность, для которой пока не имеют окончательного объяснения.

Напомним, необычные рассказы детей о предыдущих воплощениях и раньше становились предметом внимания исследователей и медиа. Двухлетний мальчик, говоривший о прошлой жизни называл шотландский остров Барра своим домом, вспоминала дом у моря и людей, которых якобы знал раньше, хотя семья, по ее словам, никогда там не бывала.

Мать мальчика решила проверить его рассказы и отправилась с ним на остров. Там семья нашла места, частично совпадающие с описаниями ребенка, в частности дом, где когда-то жила семья с названной мальчиком фамилией. Однако подобные совпадения сами собой не доказывают реинкарнацию. Новое исследование отличается тем, что его авторы сравнивали не одну историю, а большую подборку случаев, пытаясь выявить общие закономерности и проверить возможные альтернативные объяснения.

Новости партнеров

Новости партнеров