"Панда-дипломатия". Китай забирает своих панд из зоопарков США

По информации Bloomberg, Китай давно использует "дипломатию панд", чтобы заслужить благосклонность, вознаградить союзников и наказать противников.

Впервые за 50 лет Китай планирует забрать своих панд из вашингтонского зоопарка.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, три панды из Национального зоопарка Вашингтона должны вернуться в Китай до декабря после окончания трехлетнего соглашения с китайским агентством дикой природы. Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды — в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе — либо отдали своих панд, либо вернут их в Китай до конца следующего года.

"Дипломатия панд"

Хотя обе стороны отрицают, что в этом есть политика, Китай давно использует "дипломатию панд", чтобы заслужить благосклонность, вознаградить союзников и наказать противников. И потенциальная потеря последних американских панд происходит в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума, когда большинство путей сотрудничества прервано.

"Любая надежда на то, что Вашингтон получит новых панд, основывается на том, что отношения могут немного улучшиться — или, по крайней мере, не ухудшиться", — говорится в статье.

В издании объясняют, что зоопарки мира не получают полной опеки над пандами. Они арендуют их, подписывая контракты, и ежегодно платят Китаю сотни тысяч долларов.

Награда и наказание пандами

США были "награждены" своими первыми пандами после того, как президент Ричард Никсон нормализовал отношения с Пекином в 1972 году. Исследование 2013 года выявило корреляцию между урановыми соглашениями и пандовыми займами Канады и Франции. В 2018 году Китай одолжил Финляндии панд в честь столетия независимости Финляндии.

Непонятно, что будет дальше с Вашингтонским зоопарком. Переезд панд может быть временным. Китай может предложить их как награду в ходе предстоящих дипломатических переговоров.

Представитель Национального зоопарка отказалась комментировать, ведутся ли новые переговоры. Но источник издания из администрации Байдена сказал, что США планируют обсудить этот вопрос с Китаем до момента, когда вашингтонские панды вернутся домой.

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