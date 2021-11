Пандемия привела к образованию 8 млн тонн отходов: как это повлияет на мировую экосистему

В частности, только за 2020 год в мировой океан попало не менее 1,56 миллиона медицинских масок.

По состоянию на конец августа 2021 года количество мусора в мире из-за пандемии COVID-19 увеличилось более, чем на 8 млн тонн.

Об этом говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пандемия привела к увеличению спроса на средства одноразовой защиты и материалы для тестирования на короновирусную инфекцию, изготовленные с применением пластика. Также из-за карантинных ограничений увеличился объем онлайн-торговли и вместе с ним количество одноразовой упаковки для товаров. Все это привело к росту загрязнения окружающей среды пластиковыми и другими отходами.

87,4% всех связанных с COVID-19 отходов составляют медицинские отходы ковидных госпиталей. В частности, только за 2020 год в мировой океан попало не менее 1,56 миллиона медицинских масок. Из 8,6 млн тонн дополнительных пластиковых отходов более 25 тыс. тонн попадает в мировой океан. Часто морские организмы запутываются в медицинских отходах или пытаются их съесть, что приводит к гибели существ.

В тройку самых больших рек, куда сбрасывают пластиковые отходы, связанные с пандемией, попали Шатт-эль-Араб (река в Иране и Ираке), Инд и Янцзы. За ними следуют Ганг, Брахмапутра, Дунай и Амур.

Особенно страдает от пластикового мусора Северный Ледовитый океан. В этом году на арктическое морское дно приходится 13% всех пластиковых отходов в мировом океане, но эта доля вырастет до 17% в 2100 году. Арктическая экосистема считается особенно уязвимой из-за суровой среды и высокой чувствительности к изменению климата.

