Панически боится наклеек: женщина озадачила, как живет с питтакионофобией (фото)

Жизнь женщины из Великобритании перевернулась из-за страха перед наклейками.

Об этом она рассказала Caters News Agency.

44-летняя Анна Хиггс не может есть фрукты и другие продукты с наклейками и часто дрожит, встречая их.

Хотя эта фобия может показаться вымышленной, это реальное состояние, называемое питтакионофобией, которое определяется как "иррациональный страх перед стикерами и этикетками".

Питтакинофобия – страх перед стикерами и этикетками

Медицинских исследований по этому вопросу недостаточно, но, судя по всему, есть много людей, страдающих этим специфическим страхом: хештег #Pittakionophobia имеет более чем 7,9 миллионами просмотров на TikTok, и люди подробно описывают на камеру свой опыт.

Уроженка Харлоу, Эссекс, сказала, что ее питакинофобия началась в детстве, когда ее родители развелись, и она переехала в новую спальню с двумя шкафами, украшенными наклейками.

Анна Хиггс / Фото: Caters

"Мне пришлось попытаться снять наклейки", — вспоминает британка, добавив, что перепробовала все, от мыла до жидкости для зажигалок, но безуспешно, поскольку от этого все еще оставались "хитрые кусочки".

Страх будто засел, превратив ее жизнь в чистилище, покрытое наклейками.

Потом ей стало плохо, когда ее сын Генри начал приходить домой с наклейками из детского сада на нем самом и на кусочках бумаги.

"Он хотел пойти с ними в дом, но я не могла позволить ему иметь наклейки в помещении, потому что меня от них тошнит", — сетовала она.

Анна Хиггс / Фото: Caters

Фактически, Хиггс превратила свою жизнь в пузырь, чтобы сдержать питтакионофобию.

"Я не ем бананы. Я не ем ничего с наклейками", – заявила она. "У моих сестер есть маленькие дети, и они знают, что им нельзя дарить мне наклейки или наклеивать их на меня, потому что это заставляет меня вздрагивать".

Интересно, что страх женщины не распространяется на временные татуировки, большой поклонницей которых она является, поскольку у них нет такой "неприятной липкости".

К сожалению, британка не нашла особого сочувствия у публики, большинство из которой никогда не слышали о ее недуге, вызванном наклейками.

"Когда я говорю людям, что боюсь наклеек, они говорят что-то вроде: "Что значит, что ты не любишь наклейки? Как они могут не нравиться?" – вспомнила она.

Анна Хиггс / Фото: Caters

Профессиональная танцовщица вспомнила один "подлинно страшный" случай, когда она посетила школу своего сына, и учитель попытался наклеить на нее наклейку.

"Я кричала ему: "Мне не нравятся наклейки, пожалуйста, уберите их!". Он просто удивленно на меня посмотрел".

На самом деле она не искала никакого лечения от страха, поскольку сама до недавнего времени не осознавала, что питтакионофобия реальна.

"Я не могла в это поверить, когда узнала, что это настоящая фобия", – сказала она. "Я просто как-то с этим справилась".

Напомним, женщина обвинила пилота в преследовании. Он швырял помидорами из самолета в ее дом. Воздушный террор длится четыре года.

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